Кто написал гимн Украины и почему теперь предлагают изменить его слова

18 сентября 2026 года на сайте Кабмина зарегистрировали петицию об обновлении слов Государственного Гимна Украины, авторы которой предлагают сделать текст более оптимистичным.

Для обязательного рассмотрения петиция должна набрать 25 тысяч подписей за три месяца. Но и в этом случае это не приведет к автоматическому изменению текста Государственного Гимна.

Почему именно строки “Ще не вмерли України і слава, і воля” воплотили идею украинской национальной идентичности и борьбы за независимость?

Кто написал гимн Украины и чем авторы заплатили за его революционный посыл — читай в материале Вікон.

Кто написал гимн Украины: авторы слов и музыки

Все началось осенью 1862 года в Киеве в квартире купца Куприянова. Собралась сознательная украинская молодежь — члены Киевской Громады, среди которых был и 23-летний этнограф и поэт Павел Чубинский.

На вечеринке гости-сербы пели грустную патриотическую песню о борьбе против османов. Чубинского это так впечатлило, что он отошел в соседнюю комнату и всего за полчаса вышел с готовым стихотворением “Ще не вмерла Україна”. Текст мгновенно стал популярным среди украинской интеллигенции, и вскоре в списках полулегально попал в Галицию.

Во Львове это стихотворение увидел Михаил Вербицкий — греко-католический священник и талантливый композитор. В то время Вербицкий писал музыку для театров и был мастером хоровой драматургии. Сначала он создал мелодию для сольного исполнения, но впоследствии переработал ее для хора, чтобы песню могла петь вся община.

Впервые как гимн произведение публично исполнили в Перемышле в 1865 году во время чествования памяти Тараса Шевченко, где сам Вербицкий и спел его во главе хора.

Интересно, что Чубинский и Вербицкий работали над гимном отдельно друг от друга и никогда не встречались.

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Гимн Украины “Ще не вмерла Україна”: трагические судьбы

Российская имперская машина не простила Павлу Чубинскому революционного по содержанию патриотического произведения. Стихотворение стало для него роковым.

За “вредное влияние на умы простолюдина” поэта выслали под надзор полиции в Архангельскую губернию. Но и в ссылке он стал выдающимся ученым, исследовал Север, а позднее возглавил этнографические экспедиции по Украине. Однако имперская власть не прекращала преследовать его.

Тяжелые условия жизни и постоянная слежка быстро истощили Чубинского, он перенес инсульт и последние годы был прикован к постели. Умер поэт в 45 лет.

Композитор Михаил Вербицкий всю жизнь служил священником в небольшом селе Млыны под Перемышлем. Жил скромно, даже в бедности, но оставался верен музыке и церкви.

Вербицкий писал церковную музыку, оркестровые произведения и музыку к театральным постановкам, занимался преподаванием. Умер в 1870 году в Млынах, в возрасте 55 лет. Его тихо похоронили на приходском кладбище, а его имя долгое время оставалось в тени.

Почему “Ще не вмерла Україна” запрещали в Российской империи и пытались забыть в СССР

Для царской России текст Чубинского был прямым нарушением закона — Эмский указ 1876 года вообще запрещал украинские тексты.

В советские времена песня оказалась под новым давлением. “Ще не вмерла Україна” не вписывалась в официальную концепцию Украины как части СССР, поэтому ее исполнение запретили.

В 1949 году для УССР создали новый гимн — “Живи, Україно, прекрасна і сильна” Павла Тычины — текст был лояльным власти, и служил пропагандой идей коммунизма и братских народов.

Как песня Чубинского и Вербицкого стала Государственным Гимном

“Ще не вмерла Україна” вернулась во времена восстановления независимости. 17 сентября 1991 года Украинское радио начало свои передачи с этой песни, а 5 декабря она торжественно прозвучала в Верховной Раде. 15 января 1992 года парламент утвердил музыкальную редакцию Михаила Вербицкого.

Современную редакцию (в том числе и юридическую) гимн приобрел лишь в 2003 году.

Закон оставил первый куплет и припев, но изменил начало: вместо “Ще не вмерла Україна, і слава, і воля” утвердили “Ще не вмерла України і слава, і воля”.

Тогда же именно эта версия была законодательно закреплена как Государственный Гимн Украины.

Слова гимна, которые сегодня авторы петиции считают неоптимистичными, на самом деле столетиями были оружием против имперских посягательств России. Поэтому изменить их можно (и стоит ли?) лишь на те, которые будут бить еще мощнее.

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