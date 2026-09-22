Люди с тяжелыми психическими расстройствами живут меньше: что выяснили в Британии

Взрослые люди, имеющие тяжелые психические заболевания, умирают на 15-20 лет раньше своих сверстников. В основном смертность связана с физическими заболеваниями, которые можно предотвратить.

Об этом рассказывает издание The Guardian со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Взрослые с тяжелыми психическими расстройствами живут на 15-20 лет меньше

Данные Национальной службы здравоохранения Великобритании свидетельствуют о том, что в возрасте до 75 лет от серьезных физических заболеваний чаще умирают взрослые с тяжелыми психическими заболеваниями.

Так, взрослые люди до 75 лет с серьезными психическими расстройствами – в 6,3 раза чаще умирают от заболеваний печени, в шесть раз – от респираторных заболеваний, в 3,8 раза – от сердечно-сосудистых заболеваний и в 2,3 раза – от рака.

Также люди с диагностированными тяжелыми психическими расстройствами в 14,6 раз чаще умирают из-за самоубийства.

По данным британской службы здравоохранения, такие люди в 4,8 раза чаще умирают до 75 лет, чем население в целом.

Онкология, респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, а также болезни печени составили 56,5% смертей среди людей в возрасте от 18 до 74 лет с серьезными психическими проблемами в Британии в течение 2022-2024 годов.

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На рост уровня смертности влияют следующие факторы: бедность, плохие жилищные условия, более высокие показатели курения, увеличение веса из-за лекарств, отсутствие физической активности и разрозненная система оказания медицинской помощи.

Также сообщается, что людям с психическими заболеваниями могут ставить неточные диагнозы. Физические симптомы могут быть ошибочно связаны с ментальными проблемами, а не с физической болезнью.

Представитель Министерства здравоохранения Британии отметил, что люди с тяжелыми психическими заболеваниями сталкиваются с поразительным неравенством в сфере здравоохранения, поэтому необходимо принять немедленные меры по трансформации медицинских услуг для этих людей.

Ранее мы сообщали о том, что американские онкологи прогнозируют рост случаев рака в мире на 67%.

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