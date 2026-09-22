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Люди с тяжелыми психическими расстройствами живут меньше: что выяснили в Британии

Марина Слизовская, редактор сайта 22 сентября 2026, 14:07 2 мин.
Взрослые с тяжелыми психическими заболеваниями умирают раньше
Фото Pexels

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