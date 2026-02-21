Книги для поддержания ментального здоровья: что почитать, чтобы улучшить свое состояние

Четвертая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину приходит вместе с блекаутами, хронической усталостью и тишиной, в которой иногда страшно оставаться наедине с собой. Украинцы кажутся сверхлюдьми, теми, чья выдержка могла бы стать сюжетом для комиксов Marvel. Но правда в другом: мы не железные. Мы устаем. И это нормально.

Когда силы кончаются, а держаться все равно нужно, спасают истории. Не требующие быть “несокрушимыми”, а позволяют быть живыми. Книги, которые становятся светом. Тихим, теплым, но достаточно сильным, чтобы не дать темноте победить.

Подборка издательства READBERRY это личный патронус против ментального истощения, страха и безнадежности. В этих текстах нет токсического героизма. Есть люди: со сломанными надеждами, сомнениями, болью и усталостью. Есть испытания, которые пугают, но не уничтожают. И есть путь сквозь них — сложный, порой болезненный, однако ведущий к свету и дающий право на геппи-энд.

Здесь миты и ретеллинги переплетаются с магией — не только волшебной, но и очень человеческой: способностью подниматься после падения, выбирать любовь вместо страха, смеяться, когда кажется, что уже не сможешь. Юмор и романтика становятся не украшением, а способом выживания, доказательством того, что жизнь продолжается даже в самые темные времена.

В этих историях легко узнать себя — в растерянности, в сопротивлении, в желании не сдаться. Они не сулят легких решений, но дают главное: ощущение, что ты не один. Ибо темная ночь всегда перед рассветом. И он настанет. Для тех, кто держится. Для тех, кто борется. Для тех, кто, несмотря ни на что, выбирает быть светом.

Тетралогия “Между темнотой и светом”, Дара Корней

Мальва Задорожная — семнадцатилетняя школьница, однажды узнающая правду о себе: она не обычная девушка, а часть мира бессмертных древних богов. Оказывается, что во всем существует оборотная сторона: и добро, и зло, и серые промежутки неопределенности. Мальва оказывается в водовороте событий, требующих сверхсложных выборов, и становится свидетелем битвы за судьбу мира и собственное счастье.

Девушке придется принять: друг может оказаться врагом, а враг — настоящим союзником. Светлые силы способны предать, а темные — удивительно самопожертвоваться ради спасения миров, стоящих на грани падения в бездну Хаоса. Тетралогия “Между тьмой и светом” объединяет динамику событий с глубоким философским подтекстом и уникальным синтезом украинской мифологии с авторским мироустройством. Герои совершают ошибки, кажутся слабыми, теряют силы, но несмотря ни на что продолжают двигаться вперед к цели.

Трилогия “Непростые”, Таня Гуд

Обычная девушка Зоряна неожиданно открывает в себе могущественный дар. Улицы современного Киева хоронят тайные ходы и опасности. Девушку окружают сильные враги и загадочный орден, что вызывает больше вопросов, чем дает ответы. Кровь, текущая в ее жилах, содержит силу, которую некоторые очень не хотят отпустить.

В сеттинге киевского фэнтези по улицам носятся домовые, разворачивается пылкая любовная линия между Зоряной и Святом, а главные герои предстают перед битвами, поиском себя и испытаниями отношений с семьей и друзьями. Финал трилогии — как целебный бальзам для души, оставляя приятный динамичный привкус, местами жестокого, но счастливого приключения.

Трилогия “Тюремная целительница”, Линетт Нони

Мрачная тюрьма Залиндов имеет зловещую славу. Среди ее стен живет юная Кива, тюремная целительница. Когда она решает спасти мятежную королеву, судьба заставляет ее избрать свой путь. Теперь Кива должна найти утраченную семью, бороться за любовь и собственную жизнь, спасти королевство и не потерять душу и надежду.

“Тюремная целительница” — темное фэнтези с элементами антиутопии, где героям приходится быстро взрослеть, выживать в сверхсложных условиях и делать непростые выборы между спасением мира и собственным счастьем. Серия полон драматических моментов, которые могут вызвать слезы, но передает мощный месседж о важности борьбы даже в безнадежных ситуациях.

Трилогия “Рожденные легендой”, Трейси Деонн

В серии оживают легенды о рыцарях Круглого стола: артурианская магия, неожиданный Мерлин, демоны и девушка, которая должна принять свое наследство или разрушить мир. Помимо чрезвычайной силы она должна справиться с острыми углами любовного треугольника.

Сюжет наполнен неожиданными поворотами, предсказаниями и реалистичными персонажами. Героиня Бри отзывается как живая и настоящая — она совершает ошибки, проявляет преданность и заботу о близких, борется не только с врагами, но и с собственными страхами и сомнениями. Спойлер: Бри становится победительницей, но цена этого — вопрос выбора и внутренней силы.

Трилогия “Обессиленная”, Лорен Робертс

Пейден Грей живет в королевстве с четким разделением на обычных и элитных. Диктатура и тирания господствуют, но Пейден бросает вызов могущественнее себя. Сын короля, принц Кай, влюбляется в нее, но их чувства обречены из-за социальных барьеров и прошлых секретов.

Герои постоянно сражаются, но остаются людьми с эмоциями. Диалоги Пейден и Кая — это отдельный вид искусства: эмоциональные, теплые, заставляющие улыбаться. Эта серия о борьбе, отношениях и развитии в мире, где каждый выбор имеет вес.

Дилогия “Язык драконов”, С. Ф. Уильямсон

Действие происходит в альтернативном Лондоне 1923: драконы в небе, коррумпированное правительство, классовая сегрегация и промывание мозгов. Юная Вив, талантливая переводчица с драконьих языков, мгновенно теряет все: семью, перспективы, стабильность и будущее. Теперь оно — оружие в руках тех, кто заботится только о своих интересах. Семья вел в заложниках, и спасти всех может только ее решительность, а выбор, который она сделает, способен уничтожить и ее саму.

Мир “Языки драконов” в равных пропорциях объединяет политические интриги, романтику, сложные моральные дилеммы и вайб “Вавилона” с темной академией. Серия динамичная, глубокая, местами очень “стеклянная”, но чрезвычайно увлекательная.

