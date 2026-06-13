К 2030 году ИИ потребляет столько же воды, сколько нужно 1,3 млрд человек

Развитие индустрии искусственного интеллекта несет в себе скрытые экологические угрозы, которые выходят за рамки традиционных дискуссий о выбросах углерода и глобальном потеплении.

Согласно новому масштабному исследованию Института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья Университета ООН, стремительное развертывание цифровой ИИ-инфраструктуры уже к 2030 году спровоцирует колоссальную нагрузку на природные ресурсы планеты — подробности читай в материале.

Стремительное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта чревато мировым водным ресурсам

Аналитики прогнозируют, что за четыре года мировые дата-центры, обеспечивающие бесперебойное функционирование искусственного интеллекта, будут ежегодно поглощать около 945 терават-часов электроэнергии.

Это почти втрое превышает совокупное годовое потребление энергосистем таких густонаселенных стран, как Пакистан, Бангладеш и Нигерия, где проживает свыше 650 миллионов человек.

Однако наиболее критическим вызовом станет водный и земельный след технологий: объем воды, необходимый для охлаждения раскаленных ШИ-серверов, сравнится с годовыми бытовыми потребностями всего населения Африки к югу от Сахары, что составляет 1,3 миллиарда человек, а общая площадь занятых под объекты земель превысит 14 километров.

Авторы отчета подчеркивают, что современное общество допускает серьезную ошибку, оценивая экологичность цифрового мира исключительно по показателям углеродного следа.

Автор исследования Мириам Акзель отметила, что решения, которые кажутся максимально чистыми с точки зрения уменьшения выбросов CO2, часто оказываются катастрофическими для других ресурсов.

Например, популярный во многих государствах переход от угольной генерации к биоэнергетике действительно способен сократить выбросы углерода в среднем на 70%, но в то же время приводит к увеличению потребления воды более чем в 30 раз, а использование земельных угодий — в 100 раз.

Таким образом, зеленая энергетика не делает ИИ автоматически чистым, а только переносит кризис в другую плоскость.

Более того, гигантские дата-центры уже сегодня способны тратить до 19 миллионов литров воды в сутки, что вызывает серьезные социальные протесты из-за угрозы локального обезвоживания в таких странах, как Мексика и Уругвай.

К этому прилагается проблема неравенства и накопления отходов: 90% всех ИИ-мощностей сейчас сосредоточены в руках США и Китая, в то время как экологическое бремя ложится на страны третьего мира, а объемы специфического электронного мусора от устаревших плат к 2030 году составят 2,5 миллиона тонн ежегодно.

Главный источник расхода энергии и воды лежит непосредственно в ежедневной бытовой эксплуатации моделей пользователями, на что приходится от 80% до 90% всего энергопотребления систем.

Исследователи отмечают, что прежние оценки ученых по энергоемкости этапа обучения моделей уже утратили актуальность. Сегодня только ChatGPT обрабатывает около 2,5 миллиарда запросов ежедневно, что трансформируется в 383 гигаватт-часа потребленного электричества в год.

Чтобы нейтрализовать такой углеродный след, человечеству необходимо в течение десятилетия выращивать 2,6 миллиона саженцев деревьев на территории размером с Мангеттен.

Ранее мы писали, что Википедия вводит жесткие ограничения на использование ИИ – читай в материале, где редакторы все еще смогут его применять.

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