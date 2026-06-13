Стиль жизни Техно

К 2030 году ИИ потребляет столько же воды, сколько нужно 1,3 млрд человек

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 13 июня 2026, 09:00 3 мин.
сколько воды использует ии
Фото Pexels

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