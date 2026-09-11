Женщины в хасидизме: что им запрещено, как они живут в браке, имеют ли право работать

Коли говорят о хасидках, чаще всего имеют в виду женщин, которые принадлежат к хасидским общинам — ультраортодоксальным еврейским движениям, которые сформировались относительно недавно — в 18 веке.

Но хасидизм не является единой организацией с одним набором правил для всех. Есть десятки общин и династий, и то, что в одной из них считается обязательным, в другой может быть лишь обычаем или вообще не приниматься.

Больше о правилах, запретах и роли женщины-хасидки в семье и социальной жизни — читай в материале.

Кто такая хасидка и какая ее роль в семье

Сначала объясним: хасидка — это не религиозный статус женщины наподобие мужчины-хасида. Так могут называть дочь хасида или женщину, которая вышла замуж за хасида.

По традиции она ведет домашнее хозяйство, воспитывает детей, следит за соблюдением в семье религиозных правил и непременно зажигает субботние свечи перед началом Шабата.

И здесь есть интересная деталь: в некоторых хасидских семьях мужчина большую часть дня может проводить в ешиве, изучая Тору. Тогда на женщину фактически ложится не только быт, но и необходимость зарабатывать на семью. Поэтому она должна работать или вести бизнес.

Религиозные ограничения, которые действуют для женщин-хасидок

Одно из главных требований к хасидке — цниют, то есть соблюдение скромности. Юбка должна быть длинной, рукава — закрывать руки, ноги — прикрыты чулками.

Во многих общинах мужчины и женщины отдельно молятся, не посещают вместе публичные мероприятия, не имеют права совместно плавать, а девушки учатся в отдельных школах.

Брак является изменением социального статуса, и это бросается в глаза: хасидка начинает скрывать волосы. Чаще всего носит платок или парик — шейтель.

Есть и правила, которые касаются даже интимной жизни пары. Это так называемые законы семейной чистоты: после менструации жены супруги некоторое время воздерживаются от физической близости. Когда этот запрещенный период заканчивается, женщина должна посетить микву — специальную ритуальную купель, в которую погружается полностью. Только после этого супружеские отношения можно восстановить.

Хасиды и женщины: особые правила, которые могут удивить

А теперь — о еще одних очень странных, на взгляд современной эмансипированной женщины, правилах. Например, в общине Толдос-Аарон в Иерусалиме замужние женщины даже не носят париков: после свадьбы они полностью сбривают волосы, а затем покрывают голову платком.

Одежду надевают преимущественно темную, юбки доходят до щиколоток, чулки должны быть плотными, а тело максимально закрытым.

Во внутренних предписаниях общины указывается, что муж и жена не должны идти рядом на рынке — мужчина должен идти впереди, а жена позади.

Еще интереснее, что исследование жизни женщин Толдос-Аарон показало: часть из них воспринимала бритье волос и черный платок не как ограничение, а как источник своей силы.

Социальная роль жены хасида

Представление, что хасидка может реализовать себя только в роли жены и матери, неправильно. Она может работать учительницей, воспитательницей, бухгалтером, медиком или заниматься торговлей.

В некоторых ортодоксальных семьях именно женщина зарабатывает основную часть денег, пока мужчина изучает Тору. Жены хасидов занимаются благотворительностью: помогают нуждающимся, волонтерят.

И часто имеют большое влияние на свою женскую среду. Поэтому социальная роль хасидки — это не публичная карьера, но довольно действенный способ самореализации.

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