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Погода в Турции в октябре 2026: температура воздуха и воды на курортах

Марина Слизовская, редактор сайта 11 сентября 2026, 17:00 3 мин.
погода в Турции на октябрь 2026
Фото Unsplash

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