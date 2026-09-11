Погода в Турции в октябре 2026: температура воздуха и воды на курортах

Турция является одним из самых популярных направлений для морского отдыха осенью. Начало и середина октября идеально подходят для купания в море и активных развлечений на открытом воздухе. Если планируешь отпуск в Турции, тогда тебе будет полезна информация о температуре и осадках на территории этой страны в середине осени.

Рассказываем, какая погода в Турции в октябре 2026 на популярных курортах, в нашем материале.

Погода в Турции в октябре 2026: температура на популярных курортах

В Турции в октябре 2026 теплее всего будет в начале месяца, поэтому лучше планируй свое путешествие на первую половину. К концу месяца станет прохладнее, но все еще с комфортными +23…+24°C. На протяжении четырех недель осадков на популярных турецких курортах не прогнозируют.

Анталья

Погода в Антальи в октябре 2026 ожидается крайне благоприятной для отдыха. Температура воздуха в течение всего месяца: днем ​​+24… +29°C, ночью +14… +20°C. За целый месяц прогнозируют всего шесть дней облачной погоды с прояснениями, все остальное время — солнечно и сухо.

Белек

Погода в Белеке в октябре 2026 прекрасно подходит для средиземноморского отпуска. Синоптики прогнозируют днем ​​+23…+27°C, ночью +18…+23°C. Середина осени в городе Белек ожидается ясной и без осадков, всего два мрачных дня за весь месяц.

Кемер

Погода в Кемере в октябре 2026 порадует отдыхающих приятными температурами и отсутствием дождей. Ожидаемая температура воздуха в Кемере в течение месяца: днем ​​+23…+28°C, ночью +15…+21°C.

Алания

Погода в Алании в октябре 2026 благоприятна для долгожданного отпуска на побережье Средиземного моря. Днем здесь прогнозируют +24…+29°C, а ночью +16…+21°C. Лишь четыре дня с переменной облачностью, а дожди не обещают в течение всего месяца.

Бодрум

Погода в Бодруме в октябре 2026 благоприятна для путешествия на Эгейское турецкое побережье. Днем в этом живописном городке прогнозируют +21…+25°C, ночная температура +17…+21°C. Четыре дня с переменной облачностью, а все остальное время солнечно и сухо.

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Какая температура моря в Турции в октябре 2026

В середине осени температура воды на турецких курортах на Средиземном море благоприятна для комфортного отдыха: Алания +25,9°C, Анталья +25,5°C, Кемер +25,5°C, Белек +25,6°C.

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Источник: meteoprog.com, tur-pogoda.com.ua

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