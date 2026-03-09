Сотни лет тюрьмы: в Турции начался масштабный суд над оппозиционным мэром Стамбула

В понедельник, 9 марта, внимание всей Турции и мировых столиц приковано к строгому тюремному комплексу Силиври к западу от Стамбула. Именно здесь начинается судебное заседание по масштабному коррупционному делу, где главным фигурантом выступает заключенный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Этот процесс аналитики уже окрестили финальным аккордом в борьбе Тайипа Эрдогана за полное устранение конкурентов накануне предстоящих выборов.

55-летний Имамоглу является центральной фигурой среди более чем 400 подсудимых. Муниципальных чиновников и политиков обвиняют в коррупции и взяточничестве — по статьям, которые суммарно предусматривают тюремные сроки до сотен лет.

И сам мэр, и его главная оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) категорически отвергают обвинения, называя их сфабрикованным политическим заказом. Об етом пишет Reuters.

Оружие правосудия против демократии

Ситуация вокруг Имамоглу выглядит крайне тревожной для западных наблюдателей. Правозащитные группы прямо заявляют: система уголовного правосудия Турции превратилась в инструмент политической борьбы.

— Трудно избежать вывода, что прокуроры пытаются устранить Имамоглу от политики и дискредитировать его партию способами, которые подрывают демократию, — заявил Бенджамин Уорд, заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Он подчеркнул, что этот процесс стал кульминацией длительного «вооружения» судебной системы против главной оппозиционной силы страны.

Дерзкий тон подсудимого и чистая совесть обвинения

Несмотря на пребывание в тюрьме, Экрем Имамоглу сохраняет боевой дух. В своих комментариях для Reuters он высказался довольно резко, заявив, что Эрдоган должен немедленно назначить честные выборы. Однако его перспективы бросить вызов 72-летнему лидеру выглядят туманными на фоне репрессий.

Напомним, что в январе Имамоглу получил еще один болезненный удар: суд отклонил его иск, оспаривающий аннулирование его университетской степени — квалификации, необходимой для любого кандидата в президенты.

С другой стороны баррикад стоит новоназначенный министр юстиции Акын Гюрлек. Ирония судьбы заключается в том, что именно он на посту главного прокурора Стамбула руководил расследованиями против Имамоглу. Гюрлек уверяет, что в его действиях нет никакого политического подтекста.

— Я просто выполнял свой долг прокурора. Моя совесть чиста, — заявил министр журналистам в комментариях, опубликованных в прошлую пятницу.

Что на кону для Эрдогана

72-летний Эрдоган бессменно возглавляет Турцию в качестве премьер-министра или президента с 2003 года. Хотя очередные президентские и парламентские выборы запланированы на 2028 год, политические расклады заставляют его действовать уже сейчас. Согласно конституции, чтобы претендовать на третий срок, он обязан провести голосование досрочно, если не будут изменены конституционные ограничения сроков.

