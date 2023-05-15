В Турции состоялись выборы президента: какие результаты и что известно о кандидатах и их отношении к Украине

В воскресенье, 14 мая, в Турции состоялись выборы, на которых одновременно избирали президента и парламент. Особенностью этих выборов является то, что впервые за 20 лет Реджеп Тайип Эрдоган не является однозначным победителем президентской гонки.

Обновлено 16:00. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%. Ни один кандидат не преодолел 50% барьер, поэтому назначен второй тур голосования, который состоится 23 мая 2023 года.

Данные Высшего избирательного совета получает в онлайн-режиме агентство Anadolu.

Сейчас лидерство сохраняет действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 49,50%.

Второе место занимает лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. За него свой голос отдали 44,89% избирателей. Представитель правого Альянса предков Синан Оган набирает 5,17% голосов.

Если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов + один голос, то стоит ожидать второй тур, который состоится через две недели — в воскресенье, 28 мая.

Явка на выборах составила 88,84% граждан.

Кто баллотируется на президентских выборах в Турции

На этих выборах свои кандидатуры на пост президента выдвинули четыре политика:

Реджеп Тайип Эрдоган — действующий президент страны, лидер Партии справедливости и развития (AKP);

— действующий президент страны, лидер Партии справедливости и развития (AKP); Кемаль Кылычдароглу — лидер оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), самой давней политсилы Турции;

— лидер оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), самой давней политсилы Турции; Синан Оган — лидер правого националистического блока Альянс предков;

— лидер правого националистического блока Альянс предков; Мухаррем Индже — основатель и лидер Партии Родина.

Стоит отметить, что в Турции один человек может занимать президентский пост только два пятилетних срока подряд.

Однако Эрдоган идет уже на третий срок. В 2003–2014 годах он был премьером, а затем — президентом. Такую возможность политику дала инициированная им конституционная реформа.

После краха Османской империи Турция в 1923 году провозгласила независимость и с того момента была парламентской республикой. Но в 2017 году правящая Партия справедливости и развития (AKP), лидером которой является Реджеп Тайип Эрдоган, инициировала изменения в Конституцию страны. Они превратили Турцию в президентскую республику.

Главная борьба за президентское кресло происходит между действующим президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и Кемалем Кылычдароглу, поскольку именно они набирают наибольшее количество голосов избирателей.

Что известно о кандидатах в президенты Турции

Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. Высшее образование получал на факультете экономики и коммерческих наук Университета Мармара, который окончил в 1981 году.

В течение четырех лет, в 1994–1998 годах, Эрдоган был мэром Стамбула. За этот период он получил известность, добившись успехов в озеленении города, решении проблем с вывозом мусора, обеспечением водой и в социальных вопросах.

В августе 2001 года политик вместе со своими единомышленниками основали Партию справедливости и развития. В 2002 году партия прошла в парламент, получив 362 из 550 мест.

Через год Эрдоган стал премьер-министром Турции и был на этом посту до 2014 года.

За это время его наибольшими достижениями считаются: денежная реформа, которая привела к уменьшению инфляции, борьба с коррупцией, строительство социальных учреждений, электростанций.

Политик с начала своей деятельности на посту премьера подчеркивал, что не планирует отходить от светских принципов, которые лежат в основе нынешнего государственного устройства Турции.

Несмотря на это, представители Европейского Союза обращали внимание на притеснения свободы слова в стране.

Реджеп Тайип Эрдоган дважды побеждал на президентских выборах — в 2014 и 2018 годах. Оба раза — в первом туре.

Muhteşem Ümraniye! Teşekkürler Ümraniye! ???????? pic.twitter.com/eNG5iGiI4X — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2023

Позиция Эрдогана относительно Украины

Политик не признает претензии России на территории Украины. Эрдоган неоднократно называл Крым территорией Украины.

С начала полномасштабного вторжения Турция перекрыла доступ проливами Босфор и Дарданеллы для военных кораблей Российской Федерации. Кроме того, Турция поставляла Украине беспилотники Bayraktar TB2, а также не признала попытку России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины.

Стоит заметить, что Эрдоган сыграл важную роль при обмене пленных военных, которые защищали Мариуполь. Тогда он предоставил убежище освобожденным из плена командирам полка Азов.

Также президент Турции выступил гарантом Черноморской зерновой инициативы. Этим он разблокировал сотрудничество по экспорту агропродукции из украинских черноморских портов на мировые рынки Украины и ООН.

Однако лидер Турции не разорвал тесные отношения с Москвой, несмотря на агрессию РФ. Он встречался с Путиным и продолжает экономические связи с Россией.

Также Турция не присоединилась к санкциям мероприятия против РФ. Кроме того, Эрдоган неоднократно предлагал Турцию в качестве переговорной площадки между Зеленским и Путиным.

Стоит отметить, что издание Bloomberg писало, что через Турцию происходили поставки санкционных товаров, которые использует армия РФ.

Кемаль Кылычдароглу

Кемаль Кылычдароглу родился 17 декабря 1948 года в селе в восточной провинции Тунджели.

Политик получил экономическое образование в Академии экономики и коммерческих наук Анкары в 1971 году.

В период 1992–1999 года Кылычдароглу был гендиректором Института социального страхования.

В 1999 году Кылычдароглу отошел от государственной службы, выбрав политическую карьеру. В 2002 году он получил место в парламенте в качестве депутата, представляя Стамбул, и был вновь избран в 2007 году.

На тот момент он был представителем Республиканской народной партии (CHP) — главной оппозиционной партии Турции, а в 2010 стал лидером этой партии.

Кылычдароглу славится своей борьбой против коррупции. Он также оппонировал конституционной реформе 2017 года, которая значительно расширила президентские полномочия Эрдогана.

В 2017 году, в июне, Кылычдароглу в сопровождении своих сторонников прошел примерно 450 км от Анкары до Стамбула как часть Марша за справедливость, акции протеста. Этот марш был направлен на привлечение внимания к растущим репрессиям от правительства.

Кроме того, по информации DW, на Кылычдароглу было совершено больше физических нападений и покушений, чем на любого другого политика в Турции.

Eşim Selvi Hanımla birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.???????? pic.twitter.com/m6lOtpizPe — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

Позиция Кылычдароглу в отношении Украины

В ходе своего выступления на встрече со студентами Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, США, в октябре прошлого года Кемаль Кылычдароглу подчеркнул необходимость Турции поддерживать Украину в конфликте, спровоцированном РФ.

Тем не менее Кылычдароглу подтвердил, что Турция будет продолжать экономические взаимоотношения с РФ.

Позже Кылычдароглу отмечал, что Украина стала жертвой “несправедливого вторжения”, и обещал “оказать всю необходимую политическую поддержку”.

11 мая политик обвинил Россию в попытках вмешательства в предвыборный процесс. Он опубликовал сообщение в Twitter, написанное на турецком и русском языках, где заявил:

Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake… Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства.

Внешнеполитический советник Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикоз заявил Politico, что в случае его избрания на пост президента Кылычдароглу планирует поддержать роль Турции как посредника между Украиной и Россией, а также способствовать продлению соглашения о поставках зерна. В то же время он подчеркнул, что Анкара сосредоточится на более активном участии в НАТО.

Синан Оган

Синан Оган — это политический деятель и ученый из Турции азербайджанского происхождения, родившийся 1 сентября 1967 года в городе Игдыр.

Он получил высшее образование в Университете Мармара в 1989 году по специальности деловое администрирование.

С 1992 по 2000 год Оган занимал должность заместителя декана Азербайджанского государственного экономического университета и работал преподавателем в Фонде исследования тюркского мира. Также в течение нескольких лет Оган был представителем Турецкого агентства по сотрудничеству и координации в Азербайджане.

В 2011 году Оган был избран депутатом парламента от Игдыра. Оган был членом ультраправой Партии националистического движения (MHP) в Турции, когда та еще находилась в оппозиции к власти. После конфликта с руководством партии Оган был исключен из MHP.

На выборах 2023 года Оган был выдвинут на пост президента от объединения небольших ультранационалистических партий, известного как Альянс предков (ATA Alliance).

Oyumuzu kullandık. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bu akşam sandıktan çıkacak sonuç milletimizin hayrına olacaktır inşallah. Lütfen sandığa gidiniz, oylarımıza sahip çıkınız. #OAnGeliyor #SinanOgan pic.twitter.com/piZyv1NMGh — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 14, 2023

Позиция Огана в отношении Украины

Оган после начала полномасштабного вторжения в РФ высказывался о войне в своих соцсетях.

Так, в начале апреля прошлого года он высказал мнение, что президент России Владимир Путин мог совершить нападение на Украину из-за известной фанатской кричалки (Путин — х**ло).

Оган охарактеризовал войну в Украине как бессмысленную и высказывался относительно так называемых мирных переговоров между Украиной и Россией, указывая на сложность выбора места для их проведения.

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