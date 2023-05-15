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В Турции состоялись выборы президента: какие результаты и что известно о кандидатах и их отношении к Украине

Диана Просяник, редактор сайта 15 мая 2023, 14:30
Выборы в Турции 2023
Фото: Getty Images

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