Выборы в США — событие, за которым придирчиво следит весь мир. Предыдущие выборы прошли в 2020 году, на них победил Джо Байден. Что известно о следующих выборах президента и когда они состоятся, читай в материале.

Когда выборы в США 2024: дата

Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми выборами президента Америки.

Избиратели выберут коллегии выборщиков, которые в декабре 2024 будут выбирать президента и вице-президента США. Кроме этого жители США будут выбирать представителей палат Конгресса.

Следует объяснить, что президента США не избирают непосредственно американские граждане, а так называемая коллегия избирателей, которая состоит из 538 представителей от 50 штатов и столицы Вашингтона. Подсчет их голосов утверждается на совместной сессии Конгресса.

То есть сначала, 5 ноября 2024, будут голосовать за президента граждане США, а более чем через месяц — коллегия избирателей. День голосования этой коллегии выпадает на 41-й день после дня всенародного голосования.

Также отдельно в Коллегии проходит голосование касательно вице-президента, кандидатуры которых включены в бюллетень на всенародном голосовании как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Победителем выборов президента США необязательно становится кандидат, который набирает наибольшее количество голосов в целом по стране.

Для того чтобы стать президентом, кандидат должен быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет и прожить на территории страны не менее 14 лет.

Основными кандидатами будут представители двух крупных партий: Демократической и Республиканской партии США. По традиции кандидаты выдвигаются в ходе партийных праймериз.

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Выборы США 2024: кто будет баллотироваться

Что известно о кандидатах, которые уже успели известить мир о своих намерениях.

Камала Харрис. Кандидат от Демократической партии. Вице-президент США с 2021 года. Мэриэн Уильямсон. Кандидат от Демократической партии. Писательница и духовная активистка. Джейсон Пелмер. Кандидат от Демократической партии. Венчурный капиталист. Дональд Трамп. Бывший президент США. Кандидат Республиканской партии. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший. Племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, сын бывшего генпрокурора США и убитого в 1968 году кандидата в президенты Роберта Кеннеди. Независимый кандидат. В своей речи он заявлял, что его сын участвовал в харьковском контрнаступлении ВСУ. Корнелл Уэст. Независимый кандидат, академик и активист.

Бывшая постоянная представительница США в ООН Никки Хейли в марте 2024 объявила, что приостанавливает кампанию на выборах президента США. Также о выходе из гонки в пользу Дональда Трампа сообщил предприниматель и консерватор Вивек Рамасвами.

Действующий президент США Джо Байден сначала объявил о своих намерениях повторно баллотироваться на этот пост в апреле 2023 года, и даже провел первые дебаты.

Но общественное давление не дало ему возможности побороться за должность во второй раз, и он сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов. Теперь основным кандидатом от демократов является Камала Харрис.

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