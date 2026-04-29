Трамп на обложке: в США анонсировали лимитированную серию паспортов с портретом президента

Госдепартамент США объявил о запуске эксклюзивной серии загранпаспортов, посвященных юбилею американской государственности.

Главной особенностью нового дизайна стало изображение действующего президента Дональда Трампа на внутренней стороне обложки. Об этом пишет Politico.

Символизм и золото: как будет выглядеть новый документ

Согласно официальным превью, портрет Трампа будет нанесен поверх текста Декларации независимости. Композицию дополняет личная подпись президента, выполненная в золотом цвете. На других страницах документа разместят исторические изображения, в частности сцену подписания Декларации отцами-основателями США.

Спикер Госдепартамента Томми Пиготт подчеркнул, что этот выпуск является частью масштабного празднования 250-летия независимости страны (America250). Несмотря на визуальные изменения, документ сохранит все самые современные стандарты защиты, которые делают американский паспорт одним из самых надежных в мире.

Где и как получить паспорт с Дональдом Трампом

Выход лимитированной серии запланирован на июль 2026 года. Получить такой буклет смогут граждане, которые будут подавать заявку на новый паспорт через Паспортное агентство в Вашингтоне.

Ключевые факты о выпуске:

Никаких дополнительных сборов — цена документа останется стандартной;

Ограниченный, будет выдаваться по принципу кто первый пришел;

На первом этапе — только в столичном отделении.

Обновление паспорта является лишь одним из элементов инициативы America250. Программа празднований впечатляет своими масштабами: от проведения боев UFC непосредственно в Белом доме до организации уличных гонок Гран-при в самом центре Вашингтона.

Стоит заметить, что это далеко не первый случай брендирования государственных институтов за каденцию Трампа.

Ранее администрация объявила о переименовании Центра Кеннеди в “Центр Трампа-Кеннеди”, а Институт мира получил имя Дональда Трампа. Кроме того, подпись президента появится на новых бумажных банкнотах США, что сделает его первым действующим главой государства в истории, чей автограф украсит американскую валюту.

Интересно, что тренд на чествование американского политика вышел далеко за пределы Соединенных Штатов и нашел отклик даже в Украине. В частности, в Чернигове тоже решили отметить фигуру 45-го президента США, назвав в его честь сквер.

