Трамп на обложке: в США анонсировали лимитированную серию паспортов с портретом президента

Госдепартамент США объявил о запуске эксклюзивной серии загранпаспортов, посвященных юбилею американской государственности.
Главной особенностью нового дизайна стало изображение действующего президента Дональда Трампа на внутренней стороне обложки. Об этом пишет Politico.
Символизм и золото: как будет выглядеть новый документ
Согласно официальным превью, портрет Трампа будет нанесен поверх текста Декларации независимости. Композицию дополняет личная подпись президента, выполненная в золотом цвете. На других страницах документа разместят исторические изображения, в частности сцену подписания Декларации отцами-основателями США.
Спикер Госдепартамента Томми Пиготт подчеркнул, что этот выпуск является частью масштабного празднования 250-летия независимости страны (America250). Несмотря на визуальные изменения, документ сохранит все самые современные стандарты защиты, которые делают американский паспорт одним из самых надежных в мире.
Где и как получить паспорт с Дональдом Трампом
Выход лимитированной серии запланирован на июль 2026 года. Получить такой буклет смогут граждане, которые будут подавать заявку на новый паспорт через Паспортное агентство в Вашингтоне.
Ключевые факты о выпуске:
- Никаких дополнительных сборов — цена документа останется стандартной;
- Ограниченный, будет выдаваться по принципу кто первый пришел;
- На первом этапе — только в столичном отделении.
Обновление паспорта является лишь одним из элементов инициативы America250. Программа празднований впечатляет своими масштабами: от проведения боев UFC непосредственно в Белом доме до организации уличных гонок Гран-при в самом центре Вашингтона.
Стоит заметить, что это далеко не первый случай брендирования государственных институтов за каденцию Трампа.
Ранее администрация объявила о переименовании Центра Кеннеди в “Центр Трампа-Кеннеди”, а Институт мира получил имя Дональда Трампа. Кроме того, подпись президента появится на новых бумажных банкнотах США, что сделает его первым действующим главой государства в истории, чей автограф украсит американскую валюту.
Интересно, что тренд на чествование американского политика вышел далеко за пределы Соединенных Штатов и нашел отклик даже в Украине. В частности, в Чернигове тоже решили отметить фигуру 45-го президента США, назвав в его честь сквер.
