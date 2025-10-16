Сквер имени Трампа в Чернигове: что известно о резонансном решении

В Чернигове депутаты городского совета приняли необычное решение: переименовать сквер Сказка в микрорайоне Шерстянка в сквер имени Дональда Трампа. Читай в материале, почему депутаты приняли такое решение и какова реакция на общество.

Сквер имени Дональда Трампа и Черниговской области: причина переименования

Это произошло 16 октября 2025 во время внеочередной сессии, где инициативу поддержали 22 депутата. Инициатором предложения выступила Марина Семененко, глава фракции Европейская солидарность.

По ее словам, переименование носит символический характер и не является официальным присвоением имени, а только использованием фамилии. Решения внесли непосредственно в сессионном зале, без предварительного рассмотрения комиссией по топонимике и общественным обсуждениям.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что цель — чествование выдающихся политических лидеров современности и привлечение международного внимания к восстановлению города-героя Чернигова.

Жители надеются, что Трамп, как президент США, приложит усилия для прекращения войны в Украине и достижения устойчивого мира, за что может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Следующим шагом планируется обращение к Трампу и его семье с приглашением посетить Чернигов.

Сквер имени Трампа в Черниговской области: реакции общества

Решение вызвало неоднозначные реакции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит выдвижение Трампа на Нобелевскую премию, если он заставит Путина сесть за стол переговоров и достигнет прекращения огня в течение года.

В то же время представитель Украинского института национальной памяти Сергей Бутко назвал это грубейшим нарушением закона. Он отметил, что в Украине много героев, погибших за независимость, чьи имена игнорируются, а переименование в честь живого лица запрещено законом О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц… (часть 2 статьи 3), поскольку оценку заслуг можно дать только после смерти.

Несмотря на предупреждение юристов о возможных нарушениях, решение вступило в силу после обнародования с контролем за исполнением возложенным на комиссию по архитектуре.

