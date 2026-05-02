Истории Рассказы

15 секунд и рву: в Черниговской области мальчик обезвредил FPV, летевший на его братьев и сестер

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 мая 2026, 09:00 4 мин.
Как 12-летний Анатолий обезвредил дрон у детей
Фото Суспільне

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