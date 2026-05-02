15 секунд и рву: в Черниговской области мальчик обезвредил FPV, летевший на его братьев и сестер

Он считал секунды до удара. В небе над приграничной Семеновкой завис российский FPV-дрон, целясь во двор, где играли дети. 12-летний Анатолий Прохоренко не убежал — он вступил в бой. Одно движение, разорванная нить оптоволокна, и смертоносная птичка камнем падает в кусты. Историю мальчика рассказало Суспільне.

Холодный расчет подросткового сердца

У парня не было времени на панику. Он видел, как дрон замирает, готовясь к последнему броску. В его голове запечатлелись наставления знакомых военных, с которыми он когда-то пилил дрова в лесу. Именно тогда один из бойцов показал ему тонкую стеклянную нить управления и коротко бросил: “В редком случае — рви”.

Этот редкий случай наступил прямо сейчас.

— Он просто летит, я видел, что начинает поворачивать. Только присел, смотрю — он вверх. Говорю: “Все, 15 секунд, и рву!”. Выбегает мой племянник и кричит: “Рви!”. Я рву и вижу, что он пошел разгоняться вверх, потому что теряет управление и начинает падать, — вспоминает Анатолий тот момент, когда секунды растянулись в вечность.

Дрон, потеряв связь с оператором, беспомощно свалился в кусты в сотне метров от детей. Взрыва не произошло, но тишина, воцарившаяся после, была громче грома.

Ученик леса и механик по призванию

Откуда у 12-летнего ребенка знания об оружии будущего? Все просто: на приграничье дети взрослеют быстрее. Помогая взрослым в лесу, Толя впитывал каждое слово защитников.

— Мы просто поехали им в лес дрова пилить. Мы дружили. На последнем дереве было это волокно. Он показал и сказал, что делать. А уже инстинкт сработал, потому что своих трое было, и еще трое не моих, — рассказывает мальчик.

Отец Анатолия, Владимир, признается, что сначала не поверил в случившееся. Но со временем пришло осознание: сын не просто спас семью, он действовал как зрелый мужчина.

— Психологически устоял, молодец. Значит, растет мужчина, — коротко говорит отец.

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Опасная игра: цена героизма

Эксперты предостерегают: то, что сделал Анатолий — настоящее чудо.

Директор центра “Крук” Никита Гавриленко объясняет, что обычно за FPV-дроном наблюдает Мавик-корректировщик. Если бы вражеский оператор заметил мальчика, он мог бы стать приоритетной целью. Но в тот день удача была на стороне смельчака.

Сейчас семья Прохоренко переехала в Чернигов. Безопасность детей стала превыше всего. Анатолий теперь помогает отцу чинить трактор и машину — техника его настоящая страсть. Он уже не боится дронов, хотя признается, что звук “Шахедов” все еще заставляет сердце биться быстрее.

— Я уже почти ничего не боюсь. Пожив в Семеновке, когда оно летало над головой, то уже не страшно, — говорит подросток, который за одно мгновение превратился в легенду своего городка.

Сегодня Анатолий мечтает о будущем в армии. Его интересует не только то, как сбивать вражеские «птички», но и то, как они устроены внутри. Он хочет быть тем, кто укрощает технологии, чтобы они больше никогда не угрожали его братьям и сестрам.

Для своей семьи он уже не просто старший брат. Как говорит отец:

Он самая надежная опора. Даже здесь, мы его оставляли и ушли в больницу. Он остается со всеми младшими.

История Анатолия показывает дроны как угрозу, которую нужно обезвредить. Но на этой войне у технологий есть и другое, почти фантастическое лицо. Пока дети на приграничье учатся останавливать вражеские аппараты, украинские защитники используют их для невероятных спасательных операций.

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