Баллистический удар по Радушному: что известно о семье Вороновых, которую убила Россия

Вместо семейного уюта и детского смеха — теперь лишь глубокая воронка, обломки кирпича и изуродованные тела, которые придется опознавать с помощью ДНК. Российская баллистическая ракета прямым попаданием стерла с лица земли частный дом в поселке Радушное Днепропетровской области.

Там как раз находилась семья Вороновых — родители и семеро их детей.

От дома почти ничего не осталось: реакция Президента

О масштабах этой страшной трагедии рассказал Владимир Зеленский. Глава государства с болью констатировал, что Россия целенаправленно бьет по обычным людям и их жизни.

— Сегодня россияне ударом своей баллистической ракеты уничтожили обычный дом обычной семьи в Радушном возле Кривого Рога, в нашей Днепропетровской области. Это была семья Вороновых: мама Елена, папа Артем, семеро детей — Марк, Доминика, Захарий, Азарий Илай, Федерика, Эмилия, Виорика и полуторагодовалый внук Артем, — подчеркнул Президент.

По словам главы государства, удар российской ракеты был настолько мощным, что от дома почти ничего не осталось. Под завалами нашли фрагменты человеческих тел, и только экспертизы смогут установить, кому именно из членов семьи принадлежат эти останки.

Вкладывали всю душу в образование: какими были Вороновы

В поселке Радушное эту многодетную семью знали и очень уважали. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что это была светлая, чрезвычайно дружная и верующая семья.

— 47-летний Артем и 41-летняя Елена воспитывали десятерых детей. В день трагедии под крышей родного дома находились семеро из них: 17-летний Марк, 15-летняя Доминика, 14-летняя Виорика, 12-летний Захарий, 11-летний Азарий Илай, 10-летняя Федерика и самая младшая, 6-летняя Эмилия, — акцентировал чиновник.

По данным местных СМИ, юноша получал профессию железнодорожника, был круглым отличником и гордостью техникума при Южном горно-обогатительном комбинате.

Знакомые семьи вспоминают: родители делали все возможное, чтобы вложить максимум ресурсов и сил в воспитание и будущее своих детей. Все дети были очень вежливыми и умными.

Трое старших детей на момент взрыва не были дома. Дочь Аурика сейчас проживает в Германии, а сын Матвей — в Польше. Старший сын Данило окончил военную академию, имеет звание капитана и героически защищает Украину в рядах артиллерийских войск ВСУ.

Именно его полуторагодовалый сын, маленький Артемчик, в тот страшный день гостил у бабушки с дедушкой в Радушном. Также известно, что жизни бабушки Вороновых ничего не угрожает — женщина выжила.

Согласно официальной информации Днепропетровской ОВА, в результате ракетного террора погибли шесть человек.

По состоянию на сейчас окончательно подтверждена смерть отца Артема, матери Елены, а также троих их детей — 17-летнего Марка, 11-летнего Азария Илая и 6-летней Эмилии. Судьба еще четверых детей и маленького внука до сих пор официально выясняется, однако спасатели уже завершили разбор завалов. Экспертам предстоит провести крайне сложную работу по идентификации найденных фрагментов тел.

Кроме семьи Вороновых, пострадали и соседи. Девять местных жителей получили ранения. В больницу в тяжелом состоянии доставили 84-летнюю пенсионерку. Также госпитализированы 49-летняя женщина и двое мальчиков 6 и 15 лет — их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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Чем враг ударил по дому, где жила семья

Сначала эксперты предполагали, что по Радушному прилетел российский Искандер-М. Однако, по обновленным предварительным данным, которые озвучил Владимир Зеленский, на этот раз РФ применила баллистическую ракету, полученную от Северной Кореи. В последний раз такое оружие фиксировали в Украине достаточно давно.

— Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей, — отреагировал Президент, добавив, что окончательные выводы сделают следователи.

Эта трагедия обнажила ужасающую реальность: дефицит систем противовоздушной обороны — это не статистика, это уничтоженные под корень семьи. Обращаясь к партнерам в Пентагоне и столицах ЕС, Зеленский призвал перестать мыслить абстракциями.

— Когда мы говорим, что Украине нужны ракеты для Пэтриотов, мы говорим именно о таких семьях, о людях, которые могут жить, если есть чем сбивать российские ракеты. Самое главное — все-таки не просто сочувствие и не просто осуждение, а ракеты для ПВО, — подытожил глава государства.

Чтобы достойно почтить память убитой семьи Вороновых и всех невинных жертв этой зверской ракетной атаки, 31 июля в Кривом Роге официально объявлено Днем траура. Город приспустит флаги и погрузится в тишину, оплакивая жизни, которые так безжалостно отнял российский агрессор.

Напомним, вчера, 30 июля, в Кривом Роге ракета попала прямо в частный дом.

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