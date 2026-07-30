Для тебя Война в Украине

Массированная атака на Украину: под ударом были Киев и Львов, под Кривым Рогом погибла семья

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 июля 2026, 11:00 5 мин.
Массированная атака на Украину 30 июля: последствия

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