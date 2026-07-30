Массированная атака на Украину: под ударом были Киев и Львов, под Кривым Рогом погибла семья

В ночь на 30 июля российские оккупанты совершили масштабную комбинированную атаку на Украину. Враг целился по жилым кварталам, складам и гражданской инфраструктуре сразу нескольких областей. Утро принесло трагические вести: есть погибшие, среди которых дети, и десятки раненых.

Рассказываем, каковы последствия очередного военного преступления РФ по регионам.

Киев и область: удар баллистикой и погибшие

Столица оказалась под ударом российских баллистических ракет. По информации полиции Киева, разрушениям подверглись объекты в Святошинском и Оболонском районах города.

Повреждены жилые дома, рынок, гаражный кооператив, склады и автомобили. К сожалению, не обошлось без жертв.

— В результате ночной вражеской атаки на Киев один человек погиб (31-летний мужчина) и еще двое (в возрасте 30 и 53 лет) получили ранения, — сообщили правоохранители.

По данным ГСЧС , в столице возникли пожары в двух районах. В Оболонском районе произошло возгорание торговых павильонов на территории рынка. Есть пострадавший.

В Святошинском районе возник пожар на территории гаражного кооператива. Во время тушения было обнаружено тело погибшего. Также пострадал мужчина, его госпитализировали. Возгорание ликвидировано.

Досталось и столичной области. Глава Броварской РГА Руслан Олейник отметил, что в районе частично разрушен двухэтажный частный дом. Пострадали пять человек, в частности две женщины и несовершеннолетний (троих пришлось госпитализировать).

— Враг в очередной раз бьет по мирным людям и гражданским домам. Берегите себя и своих близких. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — они спасают жизни, — призвал Олейник.

В Кривом Роге ракета попала прямо в частный дом

Самая страшная трагедия этой ночи произошла в селе Радушное (Новопольская община), что в пригороде Кривого Рога. Российская баллистическая ракета Искандер-М, выпущенная из Воронежа, попала прямо в частный дом.

Как сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, на месте погибли шесть человек — трое взрослых и трое детей (девочка 6 лет и мальчики 11 и 17 лет).

— Аварийно-спасательная операция еще продолжается, идет раскопка руин. Полностью разрушены два частных дома, повреждены еще пять. Военным преступлениям российских оккупантов не может быть прощения. Отомстим, — написал Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа добавил, что ранения получили 10 человек. В тяжелом состоянии в больницу доставили 84-летнюю женщину. Также госпитализированы мальчики 6 и 15 лет.

Кроме Криворожья, враг бил дронами и артиллерией по Никопольскому району (пострадали мужчина и женщина, повреждена заправка).

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Львов: крылатые ракеты и пылающие многоэтажки

Утром взрывы прогремели и на западе Украины — Львов атаковали крылатыми ракетами. Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о 30 пострадавших, 15 из которых находятся в больницах. Среди раненых есть ребенок и спасатель.

Мэр Андрей Садовый рассказал, что эпицентром разрушений стали улицы Патона и Выговского. На Выговского зафиксировано прямое попадание в жилую пятиэтажку.

Лестничные клетки оказались заблокированными, поэтому спасателям пришлось эвакуировать жильцов из окон с помощью крана. Также на месте обнаружили боевую часть ракеты, которая не сдетонировала — ее оперативно обезвредили взрывотехники.

Из-за перекрытия улиц во Львове временно изменили маршруты общественного транспорта.

Полтавська область : удар по предприятию и пожар на Новой почте

Российские беспилотники добрались и до Полтавской области. По словам начальника ОВА Виталия Дякивнича, в Полтавском районе зафиксировано попадание БпЛА по складским помещениям частного предприятия — один человек погиб.

Также был атакован терминал Новой почты, где вспыхнул масштабный пожар (к счастью, там обошлось без травмированных). В Лубенском районе обломки упали прямо на проезжую часть.

Черкасская область: сбито 25 целей, власти предупреждают аграриев

В Черкасской области силы ПВО отработали максимально результативно — обезврежено 9 российских ракет и 16 БпЛА. Травмированных в области нет.

Однако, как отметил глава ОВА Игорь Табурец, из-за падения обломков возникли локальные пожары. На Уманщине загорелись нежилой дом и хозяйственная постройка, а в Золотоношском районе повреждено имущество агропредприятия.

— Учитывая жатву, прошу аграриев и всех, кто сейчас работает в поле, быть максимально внимательными. Не приближайтесь к сбитым целям! — подчеркнул Табурец.

Николаевская область: атака дронами трех типов

Юг Украины враг атаковал Шахедами, а также нетипичными беспилотниками Молния и Бандероль. Заместитель начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов сообщил, что утром под ударом оказалась портовая инфраструктура Николаева (повреждены склады и крыша многоэтажки).

В Баштанском и Николаевском районах из-за прилетов и обломков пострадали частные дома, админздание, автомобиль скорой помощи и трактор. Люди не пострадали.

Рекордный масштаб: чем Россия атаковала Украину

Эта атака стала одной из самых масштабных по количеству выпущенных средств поражения. Главный удар был направлен на Киевщину и Львовщину, однако враг сознательно применил тактику перегрузки ПВО, одновременно запуская ракеты и дроны с разных направлений.

По официальной информации Воздушных Сил ВСУ, радиотехнические войска зафиксировали в небе 358 вражеских целей (74 ракеты и 284 дрона). Среди них:

9 баллистических ракет Искандер-М / KN-23 / С-400;

4 противокорабельные ракеты Циркон и Оникс; 61 крылатая ракета Х-101 и Калибр;

284 ударных беспилотника (Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия).

Зенитные ракетные войска, авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ проделали титаническую работу. По состоянию на 09:00 защитникам неба удалось сбить или подавить 320 целей.

Несмотря на высокий процент сбития, военные подтвердили попадание баллистических, противокорабельных и крылатых ракет, а также дронов почти в двух десятках локаций по всей стране. Последствия террора продолжают фиксировать.

Главное фото: ГСЧС.

Напомним, два дня назад РФ сбросила две бомбы на Сумы: среди раненых — трое детей.

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