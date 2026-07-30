Для тебе Війна в Україні

Масована атака на Україну: під ударом були Київ і Львів, під Кривим Рогом загинула родина

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Липня 2026, 11:00 5 хв.
Масована атака на Україну 30 липня: наслідки

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