Масована атака на Україну: під ударом були Київ і Львів, під Кривим Рогом загинула родина

У ніч проти 30 липня російські окупанти здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну. Ворог цілив по житлових кварталах, складах та цивільній інфраструктурі одразу кількох областей. Ранок приніс трагічні звістки: є загиблі, серед яких діти, та десятки поранених.

Розповідаємо, якими є наслідки чергового воєнного злочину РФ по регіонах.

Київ та область: удар балістикою та загиблі

Столиця опинилася під ударом російських балістичних ракет. За інформацією поліції Києва, руйнувань зазнали об’єкти у Святошинському та Оболонському районах міста.

Пошкоджено житлові будинки, ринок, гаражний кооператив, склади та автомобілі. На жаль, не обійшлося без жертв.

— Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ одна людина загинула (31-річний чоловік) та ще двоє (віком 30 та 53 років) отримали поранення, — повідомили правоохоронці.

За даними ДСНС, у столиці виникли пожежі у двох районах. В Оболонському районі сталося загоряння торговельних павільйонів на території ринку є постраждалий.

У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння виявлено тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його госпіталізували. Загоряння ліквідовано.

Дісталося і столичній області. Очільник Броварської РДА Руслан Олійник зазначив, що у районі частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. Постраждали п’ятеро людей, зокрема двоє жінок та неповнолітній (трьох довелося госпіталізувати).

— Ворог вкотре б’є по мирних людях і цивільних будинках. Бережіть себе та своїх близьких. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги — вони рятують життя, — закликав Олійник.

У Кривому Розі ракета влучила прямо у приватний будинок

Найстрашніша трагедія цієї ночі сталася у селі Радушне (Новопільська громада), що в передмісті Кривого Рогу. Російська балістична ракета Іскандер-М, випущена з Воронежа, влучила прямісінько у приватний будинок.

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, на місці загинуло шестеро людей — троє дорослих та троє дітей (дівчинка 6 років і хлопчики 11 та 17 років).

— Аварійно-рятувальна операція ще триває, йде розкопка руїн. Повністю зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще п’ять. Військовим злочинам російських окупантів не може бути прощення. Помстимося, — написав Вілкул.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа додав, що поранення отримали 10 осіб. У важкому стані до лікарні доправили 84-річну жінку. Також госпіталізовані хлопчики 6 та 15 років. Шестеро людей загинули.

Окрім Криворіжжя, ворог бив дронами та артилерією по Нікопольському району (постраждали чоловік і жінка, пошкоджено заправку).

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Львів: крилаті ракети та палаючі багатоповерхівки

Вранці вибухи пролунали й на заході України — Львів атакували крилатими ракетами. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про 30 постраждалих, 15 з яких перебувають у лікарнях. Серед поранених є дитина та рятувальник.

Міський голова Андрій Садовий розповів, що епіцентром руйнувань стали вулиці Патона та Виговського. На Виговського зафіксовано пряме влучання у житлову п’ятиповерхівку.

Сходові клітки виявилися заблокованими, тому рятувальникам довелося евакуювати мешканців з вікон за допомогою крана. Також на місці виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала — її оперативно знешкодили вибухотехніки.

Полтавщина: удар по підприємству та пожежа на Новій пошті

Російські безпілотники дісталися і Полтавської області. За словами начальника ОВА Віталія Дяківнича, у Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях приватного підприємства — одна людина загинула.

Також був атакований термінал Нової пошти, де спалахнула масштабна пожежа (на щастя, там обійшлося без травмованих). У Лубенському районі уламки впали прямо на проїжджу частину.

Черкащина: збито 25 цілей, влада попереджає аграріїв

На Черкащині сили ППО відпрацювали максимально результативно — знешкоджено 9 російських ракет і 16 БпЛА. Травмованих в області немає.

Однак, як зазначив очільник ОВА Ігор Табурець, через падіння уламків виникли локальні пожежі. На Уманщині загорілися нежилий будинок та господарська споруда, а в Золотоніському районі пошкоджено майно агропідприємства.

— Враховуючи жнива, прошу аграріїв і всіх, хто зараз працює в полі, бути максимально уважними. Не наближайтеся до збитих цілей! — наголосив Табурець.

Миколаївщина: атака дронами трьох типів

Південь України ворог атакував Шахедами, а також нетиповими безпілотниками Молнія та Бандероль. Заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов повідомив, що зранку під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаєва (пошкоджено склади та дах багатоповерхівки).

У Баштанському та Миколаївському районах через прильоти та уламки постраждали приватні будинки, адмінбудівля, автомобіль швидкої допомоги та трактор. Люди не постраждали.

Рекордний масштаб: чим Росія атакувала Україну

Ця атака стала однією з наймасштабніших за кількістю випущених засобів ураження. Головний удар був спрямований на Київщину та Львівщину, проте ворог свідомо застосував тактику перевантаження ППО, одночасно запускаючи ракети і дрони з різних напрямків.

За офіційною інформацією Повітряних Сил ЗСУ, радіотехнічні війська зафіксували в небі 358 ворожих цілей (74 ракети та 284 дрони). Серед них:

9 балістичних ракет Іскандер-М / KN-23 / С-400;

4 протикорабельні ракети Циркон та Онікс; 61 крилата ракета Х-101 та Калібр;

284 ударних безпілотники (Shahed, Гербера, Італмас та дрони-імітатори Пародія).

Зенітні ракетні війська, авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ виконали титанічну роботу. Станом на 09:00 захисникам неба вдалося збити або подавити 320 цілей.

Попри високий відсоток збиття, військові підтвердили влучання балістичних, протикорабельних та крилатих ракет, а також дронів майже у двох десятках локацій по всій країні. Наслідки терору продовжують фіксувати.

Головне фото: ДСНС.

Нагадаємо, два дні тому РФ скинула дві бомби на Суми: серед поранених — троє дітей.

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