Борис Джонсон зняв фільм про війну в Україні: експрем’єр таємно приїздив на фронт

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зняв документальний фільм про події російсько-української війни під назвою Boris Johnson: Into Ukraine’s Kill Zone. Політик таємно приїздив на фронт, щоб отримати необхідні відеоматеріали.

Про це пише видання Telegraph.

Фільм Бориса Джонсона про Україну: що відомо

Джонсон приїхав до України, щоб зафільмувати війну та привернути увагу британців до необхідності збільшити підтримку Києва. Заради цієї мети політик неабияк ризикував своєю безпекою, зазначає видання.

Так, під час першої ночі на передовій Джонсона розбудили удари безпілотників по сусідньому багатоквартирному будинку. З міркувань безпеки він пересувався інкогніто, а також носив балаклаву, щоб його не впізнали по зачісці.

Документальна стрічка Boris Johnson: Into Ukraine’s Kill Zone впродовж 90 хвилин розповідає про агресію РФ проти України. Початок фільму — це кадри атаки російського безпілотника на цивільний пасажирський поїзд, під час якої загинуло шестеро людей.

— Це був не випадковий удар, а заздалегідь спланований напад і це не що інше, як акт тероризму, – каже Джонсон.

Також у своєму фільмі експрем’єр показує українських військових, які виготовляють бомби з підручних матеріалів. Джонсон наполягає, що західні партнери мають постачати Україні досконалішу зброю.

Як колишній журналіст, Джонсон під час зйомок фільму провів інтерв’ю з різними військовими, священнослужителями та благодійниками.

Документальна стрічка вийшла в ефір британського телеканалу Channel 5 у п’ятницю, 24 липня.

Нагадаємо, що Борис Джонсон обіймав посаду прем’єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії з липня 2019 року до вересня 2022 року.

Фото: Boris Johnson/Facebook

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