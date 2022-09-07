Гід по Львову: куди сходити, де поїсти, на що подивитися

Львів закохує з першого погляду. Його стародавні вулички, будинки та площі, вишукані кав’ярні та інші автентичні заклади здатні надихнути й розбудити в душі романтику.

Утім, коли не знаєш, що справді вартує уваги, відпочинок може вдатися не так добре. Природно, що людям, які вперше навідалися або нещодавно переїхали до Львова, складно зорієнтуватися, куди ж піти, на що подивитися і чого поїсти.

Щоб не губитися й точно не пропустити хороші заклади, ми підготували для тебе невеличкий путівник.

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Він стане в пригоді для туристів та місцевих, які хочуть ближче познайомитися з культурою та гастрокультурою міста і просто гарно провести час.

Куди сходити у Львові: небанальні культурні пам’ятки

Личаківський цвинтар

Досить незвичне місце для туристичних відвідин, однак лишити його поза увагою неможливо. Розташовується на вулиці Мечникова.

Личаківський цвинтар — найстарше комунальне кладовище міста Лева та всієї Європи. Далеко не всюди зустрінеш кладовище, яке має статус історико-культурного заповідника місцевого значення. І це цілком заслужено.

Там розташовані скульптури, пам’ятники та рельєфи, які належать до мистецьких пам’яток європейського значення. Найстарші з них датуються 1787 роком.

Цікаво подивитися й на численні усипальниці та каплиці заможних родин шляхетного походження, які захоплюють своєю величчю. Виконані вони у неокласицистичному, неоготичному та неонорманському стилі.

Гуляючи по Личаківському цвинтарю, можна потрапити в інші епохи, побачити роботи видатних скульпторів та архітекторів минулого сторіччя. Це не просто кладовище — це мистецтво.

Головне — там поховані справжні легенди, діячі української культури та мистецтва: Іван Франко, Соломія Крушельницька, Маркіян Шашкевич, Володимир Івасюк та інші.

Сьогодні біля Личаківського цвинтаря відвели спеціальний майданчик для поховання військових, які загинули внаслідок російського вторгнення. Тож можна прийти вшанувати героїв, які віддали життя за наш мир і спокій.

Львівський оперний театр

У Львові багато гарних будівель, які вважаються шедеврами архітектури, однак оперний театр заслуговує особливої уваги.

Можна побувати всередині, взявши квиток на оперу чи балет, або ж насолодитися атмосферою біля будівлі, де розмістився великий музичний фонтан.

Арт-центр Дзиґа

У Львові багато місць, які не дадуть тобі сумувати. Одним із таких є культурний арт-центр Дзиґа. Тут постійно проводять автентичні виставки українських художників, фотографів, скульпторів тощо.

Можна натрапити на щось справді цікаве, подекуди артхаусне, адже Дзиґа — експериментальний майданчик для молодих митців з відкритим простором для пізнання мистецтва.

До прикладу, з 2 вересня там проходить виставка під назвою Херсон inside/outside. Там ти побачиш роботи митців Херсона, створені в окупації та еміграції.

Херсон зсередини/зовні — це діалог, який ми ведемо, стоячи на кордоні між вільною Україною і окупованою землею, між зрозумілим висловлюванням і нервовим зривом, між мистецтвом і спробами його знищити.

Національний музей імені Андрея Шептицького

Ми звикли, що музеї — це щось радянське й нецікаве, однак Львівський музей імені Андрея Шептицького здатен перевернути твоє уявлення.

Це місце вважають найголовнішим осередком художньої культури. Тут можна знайти рідкісні ікони та твори українського мистецтва 12-го – початку 20-го століття.

Зараз там проходить унікальна виставка робіт української художниці Марії Примаченко, де можна побачити близько 100 її творів. Для ВПО вхід на виставку цілком безкоштовний.

Музей тюрма на Лонцького

Цікаве місце для тих, хто хоче відчути на собі весь жах радянської в’язниці, де колись тримали відомих політв’язнів, і з головою пірнути у їхнє життя.

У цій в’язниці терпіли допити й знущання та були страчені політичні в’язні, члени ОУН, УПА, Комуністичної партії Західної України тощо.

Атмосфера музею занурить тебе у ті часи, розкаже і покаже, яким було життя і скільки було смерті в таких тюрмах.

Кіно на даху

Якщо ти хочеш весело провести час у прекрасній компанії однодумців, то у Львові знайдеться потрібне місце.

У теплу пору Lviv Film center показує відомі фільми українською мовою з англійськими субтитрами на одному зі львівських дахів.

Ти можеш приносити туди теплі коцики, їжу та напої. Вартість квитка на такий захід вартує 150 грн, забронювати місце можна онлайн.

Оранжерея

Однією з родзинок Стрийського парку є власна оранжерея, де можна насолодитися красою живих квітів і зробити гарні світлини. Також тут можна замовити романтичну вечерю на двох.

Де поїсти у Львові: концептуальні ресторани

У Львові гастроіндустрія чи не найрозвиненіша в Україні. У старому місті ресторани, кав’ярні й заклади з найрізноманітнішою кухнею можна зустріти на кожному кроці.

Ресторація Бачевських

У цій ресторації можна насолодитися традиційними стравами галицької, української, польської, європейської та єврейської кухні. Буде вибір і для вегетаріанців.

Також тут можна спробувати легендарну горілку Бачевських, відому у всій Європі, та інші настоянки й наливки. Для особливого антуражу такі напої куштують у наливкових підвалах Бачевських.

Родзинкою закладу є різні зали для трапези. Можна насолодитися їжею в Жидівській залі в дусі класичних інтер’єрів єврейських домів Галичини початку 20-го століття.

Особливо відвідувачі полюбляють зелену залу, або Оранжерею, де живуть папужки. Також можна зупинитися у внутрішньому дворику.

Дуже висока кухня

Цей ресторан — справжня альтернативна новинка, адже тут немає сталого меню, а відвідувачі замовляють страви на свій смак.

Локація закладу особливо захоплює. На терасі прекрасний краєвид на старе місто Лева можна спостерігати зі скляних куполів, які облаштували, пристосовуючись до карантинних обмежень.

Окрім смачної кухні та неймовірних краєвидів тут можна насолодитися ще й вишуканою музикою з вінілових пластинок.

Ресторація-музей Гасова лямпа

Цей заклад — черговий витвір мистецтва. Саме львівські фармацевти колись винайшли гасову лямпу, а сучасні майстри зробили з цього легенду.

Сьогодні у закладі-музеї, присвяченому цьому винаходу, представлена найбільша колекція старовинних лямп, а також можна побачити процес видобутку та дистиляції нафти.

Втім, зазвичай сюди приходять, щоб скуштувати легендарні настоянки в пробірках на будь-який смак та концептуальні страви.

Криївка

Ця місцина — прихисток для справжніх партизанів. Знайти її та зайти туди можуть лише свої, адже вивіски цього закладу ти не знайдеш, а біля входу у тебе запитають пароль.

Автентичний заклад з особливою партизанською атмосферою, гарною українською музикою й справжньою українською кухнею та підпільними розвагами зроблять вечір просто незабутнім.

Львівська копальня кави

Місце для поціновувачів справжньої кави. Концепція кав’ярні полягає у тому, що кава — такий самий цінний ресурс, який треба видобувати, як вугілля чи торф.

Тут на тебе чекає затишна атмосфера, а ввечері — приємна розважальна програма з живою музикою.

Музей пива Правда

Заклад для поціновувачів крафтового пива, виробництвом якого славиться культурна столиця. Тут можна скуштувати справжнє пиво від львівських майстрів і захопити додому пивні сувеніри.

Увечері тут відбуваються концерти живої музики, тож гарний настрій, смачне пиво із закусками та особлива атмосфера пивного музею тобі забезпечена.

З приходом повномасштабної війни Львів прийняв багато внутрішньо переміщених осіб. Багато цих людей почали відкривати власні заклади, переносячи частинку рідного дому у нове місто.

Одними з таких є переселенці з Маріуполя, які відкрили у Львові власне кафе, як удома.

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