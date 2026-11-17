Ім’я Вікторія вже не перший рік впевнено тримається в десятці найпопулярніших українських імен: мабуть, тому, що це милозвучне ім’я несе в собі гармонійну енергетику і краплинку оптимізму та незламної віри в перемогу.
Коли день ангела Вікторії за церковним календарем, і якими рисами наділяє дівчат це ім’я — читай у матеріалі.
Коли день ангела Вікторії: дата за новим церковним календарем
Ім’я Вікторія народилося на просторах Римської імперії і є латинським аналогом слова Victoria, що означає перемога. Здавна воно вирізнялося неабиякою популярністю, тож не дивно, що й іменини Вікторії протягом року зустрічаються у святцях неодноразово. А святих покровительок у Вікторій аж п’ять.
Звісно, кожна власниця імені святкує іменини в дату, максимально наближену до свого дня народження.
Дні ангела Вікторії:
- восени: 12 вересня, 24 жовтня, 17 листопада;
- взимку: 8 грудня, 23 грудня, 13 лютого;
- навесні: 12 березня, 13 травня, 25 травня;
- влітку: 1 червня, 7 червня.
У православній традиції вшановують п’ятьох святих, на ім’я Вікторія. Усі вони мешкали за часів раннього християнства, постраждали за віру і вважаються святими мученицями:
- Вікторія Нікомідійська (24 жовтня/6 листопада);
- Вікторія Кордувійська (17 листопада/30 листопада);
- Вікторія Кулузька (8 грудня/21 грудня);
- Вікторія Ефеська (пам’ять 25 травня/7 червня);
- Вікторія Солунська (1 червня/14 червня).
Вікторія Нікомідійська жила за часів жорстокого переслідування християн, за правління імператорів Деція і Діоклетіана. Відомо, що вона навернула у віру двох язичників, які практикували магію. Під впливом Вікторії вони стали ченцями та, як і вона, були страчені за християнську віру.
Вікторія Кордувійська та її брат Ацискл мешкали на початку четвертого століття в Іспанії, у місті Кордова. Обоє були страчені за віру: брата обезголовили в місцевому амфітеатрі для розваги язичників, а Вікторію застрелили з лука. В Іспанії їх шанують як заступників під час грози.
Вікторія Кулузька, за легендою, була уродженкою міста Кукуза або Кулуза в північній Африці. Вона відмовилася зректися своєї віри, тому варвари її катували. Та коли мучителям здалося, що вона загинула, і вони полишили її, жінка отямилася й отримала чудесне зцілення від ран.
Про святих мучениць Вікторію Єфеську та Вікторію Солунську майже нічого невідомо: вважається, що вони постраждали за свою віру всередині третього — на початку четвертого століття н.е, під час найжорстокіших гонінь на християн на теренах Римської імперії.
День ангела Вікторії: значення імені
Вікторія доволі часто схожа на батька. Всередині вона вразлива і сором’язлива, але зовні вражає невтомним вогником, що постійно горить у ній. Може бути наполегливою. демонстративною, діловитою. Але, отримуючи відсіч, показується світові такою, якою є — милою і трохи вразливою.
Вікторія із задоволенням робить кар’єру і не дасть поневолити себе домашніми справами: у неї все під контролем.
Чоловіка вибирає ретельно, і, трапляється, навіть визначившись із вибором, продовжує сумніватися. Та якщо чоловік чуйний і уважний, Вікторія розкривається, як прекрасна квітка, любить сильно і відверто висловлює почуття.
Але, на жаль, один віроломний вчинок чоловіка — і довіра, збудована роками, може зруйнуватися. А шкода: Вікторія — справжній скарб у шлюбі, вона турботлива та вірна дружина.
Найкраще їй підходять чоловіки на ім’я: Михайло, Володимир, Сергій, Лев, Семен.
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