Ім’я Вікторія вже не перший рік впевнено тримається в десятці найпопулярніших українських імен: мабуть, тому, що це милозвучне ім’я несе в собі гармонійну енергетику і краплинку оптимізму та незламної віри в перемогу.

Коли день ангела Вікторії за церковним календарем, і якими рисами наділяє дівчат це ім’я — читай у матеріалі.

Коли день ангела Вікторії: дата за новим церковним календарем

Ім’я Вікторія народилося на просторах Римської імперії і є латинським аналогом слова Victoria, що означає перемога. Здавна воно вирізнялося неабиякою популярністю, тож не дивно, що й іменини Вікторії протягом року зустрічаються у святцях неодноразово. А святих покровительок у Вікторій аж п’ять.

Звісно, кожна власниця імені святкує іменини в дату, максимально наближену до свого дня народження.

Дні ангела Вікторії:

восени: 12 вересня, 24 жовтня, 17 листопада ;

; взимку: 8 грудня, 23 грудня, 13 лютого;

навесні: 12 березня, 13 травня, 25 травня;

влітку: 1 червня, 7 червня.

У православній традиції вшановують п’ятьох святих, на ім’я Вікторія. Усі вони мешкали за часів раннього християнства, постраждали за віру і вважаються святими мученицями:

Вікторія Нікомідійська (24 жовтня/6 листопада);

Вікторія Кордувійська ( 17 листопада /30 листопада);

/30 листопада); Вікторія Кулузька (8 грудня/21 грудня);

Вікторія Ефеська (пам’ять 25 травня/7 червня);

Вікторія Солунська (1 червня/14 червня).

Вікторія Нікомідійська жила за часів жорстокого переслідування християн, за правління імператорів Деція і Діоклетіана. Відомо, що вона навернула у віру двох язичників, які практикували магію. Під впливом Вікторії вони стали ченцями та, як і вона, були страчені за християнську віру.

Вікторія Кордувійська та її брат Ацискл мешкали на початку четвертого століття в Іспанії, у місті Кордова. Обоє були страчені за віру: брата обезголовили в місцевому амфітеатрі для розваги язичників, а Вікторію застрелили з лука. В Іспанії їх шанують як заступників під час грози.

Вікторія Кулузька, за легендою, була уродженкою міста Кукуза або Кулуза в північній Африці. Вона відмовилася зректися своєї віри, тому варвари її катували. Та коли мучителям здалося, що вона загинула, і вони полишили її, жінка отямилася й отримала чудесне зцілення від ран.

Про святих мучениць Вікторію Єфеську та Вікторію Солунську майже нічого невідомо: вважається, що вони постраждали за свою віру всередині третього — на початку четвертого століття н.е, під час найжорстокіших гонінь на християн на теренах Римської імперії.

День ангела Вікторії: значення імені

Вікторія доволі часто схожа на батька. Всередині вона вразлива і сором’язлива, але зовні вражає невтомним вогником, що постійно горить у ній. Може бути наполегливою. демонстративною, діловитою. Але, отримуючи відсіч, показується світові такою, якою є — милою і трохи вразливою.

Вікторія із задоволенням робить кар’єру і не дасть поневолити себе домашніми справами: у неї все під контролем.

Чоловіка вибирає ретельно, і, трапляється, навіть визначившись із вибором, продовжує сумніватися. Та якщо чоловік чуйний і уважний, Вікторія розкривається, як прекрасна квітка, любить сильно і відверто висловлює почуття.

Але, на жаль, один віроломний вчинок чоловіка — і довіра, збудована роками, може зруйнуватися. А шкода: Вікторія — справжній скарб у шлюбі, вона турботлива та вірна дружина.

Найкраще їй підходять чоловіки на ім’я: Михайло, Володимир, Сергій, Лев, Семен.

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