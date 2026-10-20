Церковний календар на листопад 2026: коли свято Михайла та початок посту

Листопад у духовному житті православних українців займає особливе місце. Це час глибоких роздумів, підготовки до зими та початку одного з найважливіших періодів духовного очищення.

Відколи наша церква перейшла на оновлене літочислення, багато вірян щоранку заглядають у смартфон із питанням, яке сьогодні церковне свято по новому календарю, адже пам’ять про старі дати ще дається взнаки.

Щоб ти не заплутався у важливих днях та завжди знав, коли йти до храму, ми підготували детальний церковний календар на листопад 2026, де зібрані всі ключові події останнього осіннього місяця.

Головні церковні свята у листопаді 2026

Розглядаючи новий церковний календар на листопад 2026, можна виділити дві найпотужніші дати, які споконвіку шануються в українських родинах.

8 листопада — Собор архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних

У народі цей день звикли називати просто — Михайла. Архистратиг Михаїл вважається очільником небесного війська, головним борцем проти зла та несправедливості. Для українців це свято має особливий сакральний зміст, адже святий Михаїл є небесним покровителем столиці України — Києва.

Цього дня віряни моляться за захист від ворогів, здоров’я військових та мир. У давнину вірили: якщо на Михайла випаде сніг, то зима буде сніжною і морозною.

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці

Це одне з дванадцяти найважливіших (дванадесятих) свят у християнстві. Воно присвячене події з дитинства Діви Марії. За переказами, коли Марії виповнилося три роки, її батьки, праведні Йоаким і Анна, виконали свою обітницю перед Богом і привели дівчинку до Єрусалимського храму.

Там Вона виховувалася у благочесті аж до своїх заручин з Йосифом. Свято Введення символізує духовне народження та початок шляху, який привів до спасіння людства.

Гортаючи церковний календар 2026 листопад, неможливо оминути ще одну фундаментальну подію — початок Пилипівки.

15 листопада — старт Різдвяного посту

Оскільки Різдво Христове тепер відзначається 25 грудня, то і піст змістився. Він розпочинається 15 листопада і триватиме рівно сорок днів — до 24 грудня включно. Це час не лише утримання від певних видів їжі (м’яса, молочних продуктів, яєць), а насамперед період для примирення, щирих молитов та добрих справ.

Церковний календар свят на листопад 2026: дати за новим стилем

Ось детальний церковний календар на листопад 2026 по новому стилю, день за днем:

1.11 — Безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна;

2.11 — мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та інших;

3.11 — мучеників Акепсима, Йосифа і Айтала;

4.11 — преподобного Йоанікія Великого; мучеників Нікандра та Єрмея;

5.11 — мучеників Галактіона і Епістими;

6.11 — ісповідника Павла, єпископа Царгородського;

7.11 — преподобної Йосафати Гордашевської; 33-х мучеників, що в Мелітині;

8.11 — Собор архистратига Михаїла;

9.11 — преподобних Матрони і Теоктисти;

10.11 — апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними;

11.11 — мучеників Мини, Віктора і Вінкентія; преподобного Теодора Студита;

12.11 — священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького;

13.11 — святого Івана Златоустого, архієпископа Царгородського;

14.11 — апостола Пилипа;

15.11 — ісповідників Гуріна, Самона й Авіва (Початок Різдвяного посту);

16.11 — апостола і євангелиста Матея;

17.11 — Григорія, єпископа Неокесарійського;

18.11 — мучеників Платона і Романа;

19.11 — пророка Авдія; мученика Варлаама;

20.11 — преподобного Григорія Декаполіта;

21.11 — Введення в храм Пресвятої Богородиці;

22.11 — апостола Филимона і тих, хто з ним;

23.11 — святих Амфілохія і Григорія єпископів;

24.11 — великомучениці Катерини; великомученика Меркурія;

25.11 — священномученика Петра; Климента папи;

26.11 — преподобного Аліпія стовпника;

27.11 — великомученика Якова Персіянина; преподобного Паладія;

28.11 — преподобномученика Стефана Нового; мученика Іринарха;

29.11 — мучеників Парамона і Філумена;

30.11 — апостола Андрія Первозванного.

Раніше ми розповідали, як правильно звертатися до Бога у складні часи, та публікували добірку сильних ранкових молитов — як канонічних текстів, так і молитов своїми словами.

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