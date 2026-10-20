Стиль життя Свята

Церковний календар на листопад 2026: коли свято Михайла та початок посту

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Жовтня 2026, 18:00 4 хв.
Церковний календар листопад 2026: дати Введення, Собору Михаїла та Пилипівки
Фото Pexels

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