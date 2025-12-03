Лист до Святого Миколая: зразок, що написати і як правильно оформити дитячі думки

Ще до настання Різдва та Нового року в домі з’являється перше святкове диво — подарунки від Святого Миколая. Зробити цей казковий сюрприз максимально реалістичним допоможе лист чудотворцеві. Як написати лист Святому Миколаю, його зразок та поради щодо змісту — читай у нашому матеріалі.

Як написати лист до Святого Миколая: обираємо формат

Висловити свої побажання та мрії можна по-різному — на щастя, сучасні гаджети дозволяють це зробити. Ну а ми, дорослі, подумаємо заздалегідь, який з форматів підійде найбільше.

Традиційний лист Святому Миколаю

Це, мабуть, найпопулярніший формат — пишемо лист на папері або на видрукованому шаблоні. Беремо аркуш, ручку й оформлюємо свої побажання щодо подарунків. Не забуваємо, що Святий Миколай обдаровує лише хороших та чемних хлопчиків та дівчаток і доводимо, що гідні його уваги! Неодмінно додаємо підпис, щоб чудотворець знав, хто чекає на нього! Це ж листівка — чудово, якщо її прикрасить дитячий малюнок або святкова аплікація.

Відеолист Святому Миколаю

Якщо дитина вільно поводиться перед камерою і їй до вподоби розповідати, чому б не записати відеолист до чарівника? Вмикаємо камеру на смартфоні та записуємо послання. Розказуємо про свої мрії, ділимося очікуваннями, говоримо про поведінку та добрі вчинки, дякуємо Святому за його доброту.

Куди відправляти лист Святому Миколаю: адреси

Загалом, можна вказати на листівці таку адресу: Небесна канцелярія. І покласти лист на підвіконня — чарівник вночі забере його звідти.

Але конверт з листівкою можна насправді відіслати за адресою:

Миколаю в місті Київ

​вул. Хрещатик, 22,

Київ

01001​

Також Миколаю можна написати лист на сайті — він має відповісти.

Як оформити листівку до Миколая

Спочатку вітаємося і називаємо себе: як звуть, скільки років, де мешкаєш. Розповідаємо про свої хороші вчинки та гарні справи. Можна чесно пригадати й про витівки, але зізнатися, що більше так не буде. І не забуваємо, що цей етап надважливий для дитини, а корисних справ можна назбирати цілу купу. Для найменших це: прибираю іграшки, бавлюся з сестричкою (братиком), чищу зубки, вчу віршики, годую пташок в годівничці тощо. Для школяриків — гарно вчуся, допомагаю мамі, вправно граю в футбол, роблю лялькам зачіски тощо. Просимо Миколая про подарунки. Даємо волю фантазії, але, якщо речі, які хоче дитина, точно не укладаються в родинний бюджет, пояснюємо, що чарівник сам обиратиме подарунок. Дякуємо Миколаю за його доброту і висловлюємо надію, що він виконає бажання. Прикрашаємо малюнком або аплікацією. Найменші можуть прикласти пофарбовану в акварель долоньку.

Що можна попросити у святого Миколая

Буде незайвим навчити дитину мріяти не лише про банальні речі, які вона побачила в інших дітей. Звісно, новий мобільний телефон чи модна обновка можуть опинитися в мішку чудотворця, але можна порадіти й новому конструктору або спортивному інвентарю, корисним солодощам і цікавому та оригінальному шкільному приладдю.

Лист до святого Миколая: текст

Шановний Святий Миколаю! Мене звати… Мені… років, я живу….. У мене є мама, тато, братик, сестричка, бабуся, дідусь, кіт, пес…. Наша родина дружня і ми одне одного любимо.

Я дуже добре поводився (-лася) в цьому році й слухався (-лася) батьків. Я…(перелік добрих справ). Інколи я (або одного разу)…. чесно визнаємо свою провину.

Я дуже хочу попросити тебе про своє (-ї) бажання. Я був (-ла) старанним (ою) і допомагав (-ла) іншим, тому сподіваюся, що ти почуєш моє прохання.

Моє (-ї) бажання:

Я хочу отримати новий набір фарб і пензлів. Я дуже люблю малювати.

Я мрію про новий велосипед. Я буду їздити на ньому зі своїми друзями.

Я дуже сильно мрію про конструктор. Я навчуся робити з нього машинки.

А ще прошу тебе, Миколаю, здоров’я для моєї сім’ї та миру для України. Дякую, якщо почуєш мене і виконаєш моє бажання! Чекаю тебе в гості.

Підпис.

