Резиденція святого Миколая: адреси хатинок Чудотворця в різних куточках України

Ворог забрав в українських дітей те щасливе дитинство, на яке вони заслуговують. Та попри все, ніхто не може забрати в них улюблені свята та магію Різдва.

А щоб малеча могла насолодитися атмосферою та гарно провести час, в Україні відкривають чимало резиденцій святого Миколая — улюбленого героя всіх дітей, який дарує подарунки та виконує бажання.

Ми розкажемо, у яких містах України відкриють свої двері резиденції святого Миколая у 2025 році. Шукай своє місто та подаруй дитині частинку щастя у важкі часи.

Резиденції святого Миколая 2025: графіки роботи та адреси в різних містах України

Резиденція святого Миколая: Київ

Резиденція у Києво-печерській Лаврі

З 29 листопада розпочинає свою роботу резиденція Святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці. Там дітлахи та дорослі зможуть написати листа, відвідати арку бажань та загадати найзаповітніші бажання.

Резиденція працюватиме з 29 листопада по 14 грудня, щосуботи та щонеділі з 11:00 до 16:00, за адресою: вул. Лаврська, 13. Організовані групи зможуть відвідати резиденцію щодня з 29 листопада до 25 грудня за попереднім бронюванням. Вартість квитка — 150 грн, з відвідуванням вистави — 300 грн, для дошкільнят безкоштовно.

Резиденція у Мамаєвій Слободі

На дітей чекають різноманітні активності: майстер-класи, екскурсії та можливість передати листи для Святого Миколая. Працюватиме з 22 листопада 2025 року до 6 січня 2026 року.

Для попереднього запису на відвідування, замовлення майстер-класу або придбання святкових сувенірів звертайся за телефонами: 097 62 62 133, 099 029 25 39 (Telegram та Viber), з 10:00 до 18:00 без вихідних. Також реєстрація доступна за посиланням.

Резиденції святого Миколая — Львів

В Патріаршому Домі з 29 листопада по 13 грудня розпочне роботу ще одна резиденція, де відбудеться спілкування зі Святим Миколаєм, а також покажуть виставу Навколо світу за одну ніч. Малеча зможе пройти творчий майстер-клас, отримати подарунки, сфотографуватися біля фотозони та відвідати ярмарок сувенірів.

Адреса: проспект Івана Павла ІІ, 35 Б. Телефон для реєстрації: +380 (97) 104 72 13.

А в Шевченківському гаю 6 та 7 грудня теж відкриють святкову локацію. Діти візьмуть участь у святковій квест-мандрівці музеєм, познайомляться з українськими традиціями зимових свят, почують історію життя Святого Миколая та зроблять власну маланкарську маску.

Адреса: вул. Чернеча Гора, 1. Номер для запису: +380685259185.

Резиденція святого Миколая у Закарпатській області

У селі Завидово Закарпатської області 1 по 7 грудня працюватиме безкоштовна резиденція. Адреса: Завидово, верхня частина села, біля пасіки. Для організованих груп доступна реєстрація за номером: 099 633 5452.

А 29 листопада розпочне свою роботу резиденція святого Миколая у Мукачівському замку. Там діти зможуть написати листа Чудотворцю та сфотографуватися у фотозоні. Вона працюватиме до 6 грудня. Графік роботи — з 12:00 по 17:00.

Також працюватиме резиденція у Шелестівській церкві в Ужгороді з 1 по 6 грудня: з 11:00 по 13:00 — для колективних відвідувань, з 15:00 по 18:00 – для індивідуальних відвідувань.

Обов’язковий попередній запис за номером: +38 095 42 40 672. Вартість входу — донат від 100 грн на потреби ЗСУ.

Резиденція святого Миколая у місті Рівне

Таємничі Підземелля Рівного (Парк культури та відпочинку імені Т. Г. Шевченка, вул. Соборна, 3-Е). Вхід: з 1 грудня по 4 січня. Ціна: 450 грн.

Резиденція з VR-квестами з поштовою станцією святого Миколая та зустріччю зі святим. Для відвідування треба попередньо зареєструватися за телефоном: 067 522 06 72;

Резиденція у Рівненському зоопарку — з 2 по 9 грудня, щодня з 10:00 до 14:00. Вартість квитка — 500 грн, для груп від 20 осіб — 450 грн. Попередній запис за номером: 098 354 53 99.

Резиденція Святого Миколая в Черкаській області

В ТРЦ Uman Plaza в Умані з 30 листопада по 15 грудня працюватиме своя резиденція, де діти можуть написати листи Миколаю й пройти майстер-класи. Графік роботи: будні дні та вихідні о 11.00, 13:00, 15:00, 17:00.

Вартість квитків: будні дні — 230 грн, п’ятниця та вихідні — 250 грн, дорослий — 80 грн, діти до 3 років +1 дорослий — 150 грн. Відвідування за попереднім записом 097 727 44 60.

Резиденція Святого Миколая на Хмельниччині

У селі Маліївці Хмельницької області також відкрили резиденцію. На території Малієвецького обласного історико-культурного музею до 28 грудня 2025 року проводитимуть екскурсії, святкові майстер-класи, чаювання та даруватимуть подарунки. Деталі за телефоном: +380 (93) 705 84 23.‬‬

Резиденція святого Миколая у Чернівцях

З 1 грудня у Чернівцях відкриє двері резиденція Святого Миколая на території Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту.

Вона працюватиме щодня з 10:00 до 18:00, а вартість входу становить 280 грн. Попередній запис обов’язковий. Для бронювання телефонуй за номером 095 426 55 12.

