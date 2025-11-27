Резиденция святого Николая: адреса домиков Чудотворца в разных уголках Украины

Враг забрал у украинских детей то счастливое детство, которое они заслуживают. Но, несмотря ни на что, никто не может забрать у них любимые праздники и магию Рождества.

А чтобы малыши могли насладиться атмосферой и хорошо провести время, в Украине открывают немало резиденций святого Николая — любимого героя всех детей, который дарит подарки и исполняет желания.

Мы расскажем, в каких городах Украины откроют свои двери резиденции святого Николая в 2025 году. Ищи свой город и подари ребенку частицу счастья в тяжелые времена.

Резиденции святого Николая 2025: графики работы и адреса в разных городах Украины

Резиденция святого Николая: Киев

Резиденция в Киево-Печерской Лавре

С 29 ноября начинает свою работу резиденция Святого Николая в Большой Лаврской колокольне. Там дети и взрослые смогут написать письмо, посетить арку желаний и загадать самые заветные желания.

Резиденция будет работать с 29 ноября по 14 декабря, по субботам и воскресеньям с 11:00 до 16:00, по адресу: ул. Лаврская, 13. Организованные группы смогут посетить резиденцию ежедневно с 29 ноября по 25 декабря по предварительному бронированию. Стоимость билета — 150 грн, с посещением спектакля — 300 грн, для дошкольников бесплатно.

Резиденция в Мамаевой Слободе

Детей ждут разнообразные активности: мастер-классы, экскурсии и возможность передать письма для Святого Николая. Будет работать с 22 ноября 2025 года по 6 января 2026 года.

Для предварительной записи на посещение, заказ мастер-класса или приобретение праздничных сувениров обращайся по телефонам: 097 62 62 133, 099 029 25 39 (Telegram и Viber), с 10:00 до 18:00 без выходных. Также регистрация доступна по ссылке.

Резиденции святого Николая — Львов

В Патриаршем Доме с 29 ноября по 13 декабря начнет работу еще одна резиденция, где состоится общение со Святым Николаем, а также покажут представление Вокруг света за одну ночь. Малыши смогут пройти творческий мастер-класс, получить подарки, сфотографироваться возле фотозоны и посетить ярмарку сувениров.

Адрес: проспект Ивана Павла ІІ, 35 Б. Телефон для регистрации: +380 (97) 104 72 13.

А в Шевченковской роще 6 и 7 декабря тоже откроют праздничную локацию. Дети примут участие в праздничном квест-путешествии по музею, познакомятся с украинскими традициями зимних праздников, услышат историю жизни Святого Николая и сделают собственную маланкарскую маску.

Адрес: ул. Чернеча Гора, 1. Номер для записи: +380685259185.

Резиденция святого Николая в Закарпатской области

В селе Завидово Закарпатской области 1-7 декабря будет работать бесплатная резиденция. Адрес: Завидово, верхняя часть села, у пасеки. Для организованных групп доступна регистрация по номеру: 099 633 5452.

А 29 ноября начнет свою работу резиденция святого Николая в Мукачевском замке. Там дети смогут написать письмо Чудотворцу и сфотографироваться в фотозоне. Она будет работать до 6 декабря. График работы — с 12:00 до 17:00.

Также будет работать резиденция в Шелестовской церкви в Ужгороде с 1 по 6 декабря: с 11:00 по 13:00 — для коллективных посещений, с 15:00 по 18:00 — для индивидуальных посещений.

Обязательная предварительная запись по номеру: +38 095 42 40 672. Стоимость входа — донат от 100 грн на нужды ВСУ.

Резиденция святого Николая в городе Ровно

Таинственные Подземелья Ровно (Парк культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко, ул. Соборная, 3-Е). Вход: с 1 декабря по 4 января. Цена: 450 грн.

Резиденция с VR-квестами с почтовой станцией святого Николая и встречей со святым. Для посещения нужно предварительно зарегистрироваться по телефону: 067 522 06 72;

Резиденция в Ровенском зоопарке — со 2 по 9 декабря, ежедневно с 10:00 до 14:00. Стоимость билета — 500 грн, для групп от 20 человек — 450 грн. Предварительная запись по номеру: 098 354 53 99.

Резиденция Святого Николая в Черкасской области

В ТРЦ Uman Plaza в Умани с 30 ноября по 15 декабря будет работать своя резиденция, где дети могут написать письма Николаю и пройти мастер-классы. График работы: будни и выходные в 11.00, 13:00, 15:00, 17:00.

Стоимость билетов: будние дни — 230 грн, пятница и выходные — 250 грн, взрослый — 80 грн, дети до 3 лет +1 взрослый — 150 грн. Посещение по предварительной записи 097 727 44 60.

Резиденция Святого Николая в Хмельницкой области

В селе Малиевцы Хмельницкой области также открыли резиденцию. На территории Малиевецкого областного историко-культурного музея до 28 декабря 2025 будут проводить экскурсии, праздничные мастер-классы, чаепитие и дарить подарки. Детали по телефону: +380 (93) 705 84 23.

Резиденция святого Николая в Черновцах

С 1 декабря в Черновцах откроет двери резиденция Святого Николая на территории Черновицкого областного музея народной архитектуры и быта.

Она будет работать ежедневно с 10.00 до 18.00, а стоимость входа составляет 280 грн. Предварительная запись обязательна. Для бронирования звони по номеру 095 426 55 12.

Мы также подготовили стихи ко Дню святого Николая — изучай вместе с детьми.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!