Любовь Колесникова умерла: что известно о смерти звезды фильма Поймать Кайдаша

Украина потеряла не просто актрису, а настоящий символ народного характера. Сегодня, 7 мая, после изнурительной и длительной борьбы с тяжелой болезнью, ушла в вечность заслуженная артистка Украины Любовь Колесникова. Ей было 74 года — возраст мудрости, которую она щедро дарила зрителям со сцены Черниговского драмтеатра и экранов телевизоров.

Любовь Колесникова: творческое наследие

Любовь Колесникова была той редкой породой артистов, для которых театр был не работой, а единственным возможным способом существования. Родившись в 1951 году на Житомирщине, она еще девочкой знала, что её судьба — свет софитов. Её дебют состоялся всего в 13 лет, и с тех пор она не изменяла своей мечте. Более 45 лет Любовь Колесникова посвятила Черниговскому академическому облмуздрамтеатру имени Т. Шевченко.

Здесь она создала более сотни незабываемых образов. Однако для современного массового зрителя она навсегда останется непревзойденной бабой Палажкой из культового сериала Поймать Кайдаша. Эта роль стала венцом её карьеры, продемонстрировав всю глубину её комедийного и драматического таланта.

Любовь Степановна умерла: что произошло

Смерть актрисы стала шоком для театрального сообщества. Директор театра Оксана Туник-Фриз, которая поддерживала артистку до последнего вздоха, поделилась болью в соцсетях:

— Любовь Степановна боролась с тяжелой болезнью и отошла в вечность под опекой лучших врачей и в заботе и любви родного коллектива. Это была не просто ведущий мастер сцены, это была душа нашего театра, — говорится в сообщении.

Прощание с народной любимицей состоится уже завтра, 8 мая, в стенах её родного Черниговского драмтеатра.

Колесникова оставила после себя огромное творческое наследие. Юнона в Энеиде, Шанель в Восьми любящих женщинах, Коробочка в Мертвых душах — каждая её роль была выверена до мелочей. Она умела быть и смешной, и трагической одновременно, что является высшей степенью актерского мастерства.

Её смерть — это конец целой эпохи для черниговской сцены. Светлая память великой актрисе, чей смех и голос еще долго будут отдаваться в памяти благодарных зрителей.

