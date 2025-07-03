Умерла Татьяна Шелига: чем запомнится заслуженная артистка Украины

Сегодня, 3 июля, стало известно, что скончалась заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. Ей было 76 лет. О смерти артистки сообщила ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига. Чем запомнится звезда сериала Коли ми вдома Татьяна Шелига — читай в материале.

Умерла Татьяна Шелига: что известно

С апреля 2025 года состояние здоровья актрисы стало ухудшаться. В последнее время у Татьяны наблюдались серьезные осложнения. Она отошла в мир иной в возрасте 76 лет.

Дату и время прощания дочь Татьяны объявит позже.

Накануне Анастасия сообщила, что мать находится в критическом состоянии.

Телефоном почти не пользуется: не снимает трубку, не пишет сообщения. Я ни у кого ничего не прошу.

Актриса последнее время постоянно лежала и не вставала из-за боли в спине. За Татьяной ухаживала дочь и внуки.

Шелига перенесла несколько тяжелых операций, в том числе на сердце. У нее было стентирование из-за критического закрытия аорты. Также она пережила операцию на позвоночнике. Деньги для лечения собирали всей страной.

Чем запомнится Татьяна Шелига

Татьяна Шелига родилась 10 декабря 1948 в Киеве. Начинала свою карьеру в России, где окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе в Москве. Интересно, что она поступила в театральный вуз не с первого раза.

24 года своей жизни Татьяна отдала Севастопольскому театру русской драмы. А позже стала выступать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

В 1996 году получила звание Заслуженной артистки Украины. В 1997 году Татьяну Леонардовну номинировали на премию Киевская пектораль за роль Клотильды в спектакле Фердинандо.

В последние годы Татьяна Шелига активно снималась в сериалах и кино. Наибольшую узнаваемость ей подарил сериал Коли ми вдома.

После ухода на пенсию Татьяна продолжила играть на сцене. Увидеть Татьяну Шелигу можно было в таких спектаклях и сериалах/фильмах:

Центральна лікарня

Коли ми вдома

Київський торт

Аве Марія

Міщанин-шляхтич

Нареченого викликали, дівчатка?

Жахливі батьки

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