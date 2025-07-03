Померла Тетяна Шеліга: чим запам’ятається заслужена артистка України

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга. Їй було 76 років. Про смерть артистки повідомила її донька, Анастасія Савицька-Шеліга. Чим запам’ятається зірка серіалу Коли ми вдома Тетяна Шеліга — читай у матеріалі.

Померла Тетяна Шеліга: що відомо

З квітня 2025 року стан здоров’я акторки став погіршуватися. Останнім часом в Тетяни спостерігалися серйозні ускладнення. Вона відійшла в інший світ у віці 76 років.

Дату і час прощання донька Тетяни оголосить пізніше.

Напередодні Анастасія повідомила, що мати перебуває у критичному стані.

Телефоном майже не користується: не знімає слухавку, не пише повідомлення. Я ні в кого нічого не прошу

Акторка останній час постійно лежала і не вставала через болі у спині. За Тетяною доглядала донька та онуки.

Шеліга перенесла кілька важких операцій, зокрема на серці. У неї було стентування через критичне закриття аорти. Також мисткиня пережила операцію на хребті. Кошти на лікування збирали всією країною небайдужі.

Чим запам’ятається Тетяна Шеліга

Тетяна Шеліга народилася 10 грудня 1948 року у Києві. Починала свою кар’єру у Росії, де закінчила Школу-студію імені Немировича-Данченка при МХАТі, що у Москві. Цікаво, що вона вступила до театрального вишу не з першого разу.

24 роки свого життя Тетяна віддала Севастопольському театру російської драми. А пізніше стала виступати у Національному академічному театрі Російської драми імені Лесі Українки.

У 1996 році вона отримала звання Заслуженої артистки України. У 1997 році Тетяну Леонардівну номінували на премію Київська пектораль за роль Клотільди у виставі Фердінандо.

Протягом останніх років Тетяна Шеліга активно знімалася у серіалах та кіно. Найбільшу впізнаваність їй подарував серіал Коли ми вдома.

Після виходу на пенсію Тетяна продовжила грати на сцені. Побачити Тетяну Шелігу можна було у таких виставах та серіалах/фільмах:

Центральна лікарня

Коли ми вдома

Київський торт

Аве Марія

Міщанин-шляхтич

Нареченого викликали, дівчатка?

Жахливі батьки

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