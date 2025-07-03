Померла Тетяна Шеліга: чим запам’ятається заслужена артистка України

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга. Їй було 76 років. Про смерть артистки повідомила її донька, Анастасія Савицька-Шеліга. Чим запам’ятається зірка серіалу Коли ми вдома Тетяна Шеліга — читай у матеріалі. Померла Тетяна Шеліга: що відомо З квітня 2025 року стан здоров’я акторки став погіршуватися. Останнім часом в Тетяни спостерігалися серйозні ускладнення. Вона відійшла в інший світ у віці 76 років. Дату і час прощання донька Тетяни оголосить пізніше.Напередодні Анастасія повідомила, що мати перебуває у критичному стані. Телефоном майже не користується: не знімає слухавку, не пише повідомлення. Я ні в кого нічого не прошу Акторка останній час постійно лежала і не вставала через болі у спині. За Тетяною доглядала донька та онуки. Шеліга перенесла кілька важких операцій, зокрема на серці. У неї було стентування через критичне закриття аорти. Також мисткиня пережила операцію на хребті. Кошти на лікування збирали всією країною небайдужі. Читати на тему Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті: де і коли можна попрощатись з героєм Український актор Юрій Феліпенко, відомий глядачам за роллю в серіалі Обіцянка Богу та Колір пристрасті, загинув на фронті. Чим запам’ятається Тетяна Шеліга Тетяна Шеліга народилася 10 грудня 1948 року у Києві. Починала свою кар’єру у Росії, де закінчила Школу-студію імені Немировича-Данченка при МХАТі, що у Москві. Цікаво, що вона вступила до театрального вишу не з першого разу. 24 роки свого життя Тетяна віддала Севастопольському театру російської драми. А пізніше стала виступати у Національному академічному театрі Російської драми імені Лесі Українки. У 1996 році вона отримала звання Заслуженої артистки України. У 1997 році Тетяну Леонардівну номінували на премію Київська пектораль за роль Клотільди у виставі Фердінандо. Протягом останніх років Тетяна Шеліга активно знімалася у серіалах та кіно. Найбільшу впізнаваність їй подарував серіал Коли ми вдома. Після виходу на пенсію Тетяна продовжила грати на сцені. Побачити Тетяну Шелігу можна було у таких виставах та серіалах/фільмах: Центральна лікарня Коли ми вдома Київський торт Аве Марія Міщанин-шляхтич Нареченого викликали, дівчатка? Жахливі батьки Раніше ми розповідали, як росіяни пропонують ролі Наталці Денисенко. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Актори, Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter