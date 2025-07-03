Стиль життя Шоу-біз

Померла Тетяна Шеліга: чим запам’ятається заслужена артистка України

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 03 Липня 2025, 12:15
Померла Тетяна Шеліга

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