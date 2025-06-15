Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті

Український актор Юрій Феліпенко, відомий глядачам за роллю в серіалі Обіцянка Богу та Колір пристрасті, загинув на фронті.

Про його смерть 15 червня повідомила в соцмережах дружина, Катерина Мотрич.

Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили, — написала вона. Деталі прощання з актором буде оголошено згодом.

Юрій Феліпенко приєднався до лав ЗСУ одразу після початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році він служив у складі одного з київських підрозділів територіальної оборони, а у квітні 2024 року вступив до бойового підрозділу БпАК Ахіллес 92-ї окремої штурмової бригади.

Фото: Instagram / y.felipenko

Феліпенко був відомим театральним і телевізійним актором, грав на сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі, знімався у популярних українських серіалах. У нещодавньому інтерв’ю актор розповідав про особисту трансформацію після початку війни, зокрема про перехід на українську мову.

До повномасштабної війни я був російськомовним, хоча й грав у театрі українською. На жаль, розуміння, що розмовляти українською архіважливо, прийшло тільки після вторгнення.

Юрій Феліпенко залишив не лише творчий слід, а й став прикладом глибокої особистої зміни та відданості країні. Його смерть — болісна втрата для української культури, театру та всієї спільноти, яка бореться за свободу.

Раніше ми розповідали про діячів культури, які стали українським розстріляним відродженням 21 століття.

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