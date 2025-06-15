Для тебе Війна в Україні

Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 15 Червня 2025, 16:12
Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті

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