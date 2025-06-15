Актёр Юрий Фелипенко погиб на фронте

Украинский актер Юрий Фелипенко, известный зрителям по роли в сериале Обещание Богу и Колір пристрасті, погиб на фронте.

О его смерти 15 июня сообщила в соцсетях жена Екатерина Мотрич.

Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту утрату. Меня словно уничтожили, – написала она. Детали прощания с актером будут объявлены со временем.

Юрий Фелипенко присоединился к рядам ВСУ сразу после начала полномасштабного вторжения. В 2022 году он служил в составе одного из киевских подразделений территориальной обороны, а в апреле 2024 года вступил в боевое подразделение БПАК Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады.

Фото: Instagram / y.felipenko

Фелипенко был известным театральным и телевизионным актером, играл на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле, снимался в популярных украинских сериалах. В недавнем интервью актер рассказывал о личной трансформации после начала войны, в частности, о переходе на украинский язык.

До полномасштабной войны я был русскоязычным, хотя и играл в театре на украинском. К сожалению, понимание, что говорить по-украински архиважно, пришло только после вторжения.

Юрий Фелипенко оставил не только творческий след, но и стал примером глубокой личной смены и преданности стране. Его смерть — болезненная потеря для украинской культуры, театра и всего общества, которое борется за свободу.

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