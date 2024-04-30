Есть всего 60 дней. Как обновить данные в ТЦК онлайн и офлайн

Закон об усилении мобилизации вступит в силу 18 мая. После его вступления в силу у всех мужчин от 18 до 60 лет будет 60 дней, чтобы обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.
Этот закон распространяется на всех военнообязанных мужчин, даже тех, кто имеет отсрочку от мобилизации. Но обновить данные можно до начала действия закона. Рассказываем, как обновить данные в ТЦК офлайн и онлайн.
Обновить свои данные можно прямо в территориальном центре комплектования или в центре предоставления административных услуг (ЦНАП).
Чтобы обновить данные в ТЦК или ЦНАП, нужно иметь при себе следующие документы:
Если военнообязанный имеет право на отсрочку от мобилизации, следует предъявить документы, подтверждающие этот факт. Это, например, документы, подтверждающие наличие многодетной семьи, справки об опеке лиц с инвалидностью и другие.
И хотя военно-врачебная комиссия имеет доступ к системе Helsi, где врачи могут проверить данные о состоянии здоровья военнообязанного, бывают случаи, когда отдельные справки не внесены в базу по разным причинам.
И хотя военно-врачебная комиссия имеет доступ к системе Helsi, где врачи могут проверить данные о состоянии здоровья военнообязанного, бывают случаи, когда отдельные справки не внесены в базу по разным причинам.
Если у военнообязанного есть не занесенные в базу документы, их нужно взять с собой. При наличии инвалидности следует принести справку МСЭК.
Электронный кабинет призывника, анонсированный после голосования закона об усилении мобилизации, должен заработать с 17 июня 2024 года.
Регистрация этого кабинета добровольна. При его наличии можно обновить личные данные.
При обновлении данных следует обратить внимание на следующие пункты:
А что будет, если не обновить данные в ТЦК и предусмотрено ли это наказание, мы рассказывали раньше.
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