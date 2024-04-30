Есть всего 60 дней. Как обновить данные в ТЦК онлайн и офлайн

Закон об усилении мобилизации вступит в силу 18 мая. После его вступления в силу у всех мужчин от 18 до 60 лет будет 60 дней, чтобы обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.

Этот закон распространяется на всех военнообязанных мужчин, даже тех, кто имеет отсрочку от мобилизации. Но обновить данные можно до начала действия закона. Рассказываем, как обновить данные в ТЦК офлайн и онлайн.

Как обновить данные ТЦК офлайн

Обновить свои данные можно прямо в территориальном центре комплектования или в центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

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Чтобы обновить данные в ТЦК или ЦНАП, нужно иметь при себе следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет или временное удостоверение;

медицинские документы;

справку об образовании;

водительское удостоверение (в случае службы водителем).

Если военнообязанный имеет право на отсрочку от мобилизации, следует предъявить документы, подтверждающие этот факт. Это, например, документы, подтверждающие наличие многодетной семьи, справки об опеке лиц с инвалидностью и другие.

И хотя военно-врачебная комиссия имеет доступ к системе Helsi, где врачи могут проверить данные о состоянии здоровья военнообязанного, бывают случаи, когда отдельные справки не внесены в базу по разным причинам.

Если у военнообязанного есть не занесенные в базу документы, их нужно взять с собой. При наличии инвалидности следует принести справку МСЭК.

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Как обновить данные в ТЦК онлайн

Электронный кабинет призывника, анонсированный после голосования закона об усилении мобилизации, должен заработать с 17 июня 2024 года.

Регистрация этого кабинета добровольна. При его наличии можно обновить личные данные.

При обновлении данных следует обратить внимание на следующие пункты:

адрес проживания;

действительные номера телефона;

адрес электронной почты и другие персональные данные;

реквизиты внутреннего и загранпаспорта.

А что будет, если не обновить данные в ТЦК и предусмотрено ли это наказание, мы рассказывали раньше.

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