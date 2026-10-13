Как организуют обучение в школах Киева без света и воды: что известно

В Киеве при отсутствии электроэнергии и водоснабжения формат работы каждой школы будет зависеть от текущей ситуации с безопасностью и способности заведения обеспечить необходимые условия для учеников и сотрудников.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Как будут работать школы в Киеве без света и воды

Если заведение останется без электроэнергии, то будут использоваться генераторы, инверторы и зарядные станции.

Уроки будут проводить в устной форме при недостаточном освещении для письменных заданий.

Формат дистанционного обучения предусматривается при невозможности обеспечить надлежащие условия для пребывания детей в школе.

Как сообщили в КГГА, при отсутствии воды очный формат возможен только при соблюдении санитарных требований. Вообще, из-за отсутствия воды обучение планируют организовать дистанционно до улучшения ситуации.

Как организуют очное обучение в Киеве

Уроки проводятся в школах при соответствующих условиях безопасности, а во время воздушной тревоги образовательный процесс продолжается в укрытиях.

Также продолжается практика “образовательной миграции”, во время которой обучение проводится в свободных помещениях других школ и детских садов, отвечающих требованиям.

Как происходит дистанционное обучение в Киеве

Дистанционно учатся ученики, которые находятся в столице и за ее пределами. При необходимости уроки в онлайн-формате проводят из безопасных мест, в том числе укрытий учебных заведений.

Школа может перейти на дистанционное обучение временно, в случае повреждения здания заведения или другой чрезвычайной ситуации.

О соответствующих изменениях информирует школьная администрация.

Что необходимо знать родителям школьников

во время тревоги онлайн-урок приостанавливается, чтобы учитель и учащиеся перешли в более безопасное место;

после этого занятие продолжается или начинается следующий урок;

учитель фиксирует присутствие ученика в начале урока, между тем родители могут проверять электронный дневник и получать уведомления, если их ребенок не приобщился к онлайн-занятию;

изменение формата зависит от ситуации с безопасностью, последствий обстрелов, наличия электроэнергии, воды, тепла, а также возможности гарантировать безопасность учеников.

Ранее Министерство образования и науки наработало рекомендации по организации обучения в заведениях общего среднего образования во время войны.

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