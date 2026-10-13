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Как организуют обучение в школах Киева без света и воды: что известно

Марина Слизовская, редактор сайта 13 октября 2026, 11:00 2 мин.
Как будут работать школы в Киеве без света и воды
Фото Pexels

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