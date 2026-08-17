Когда осенние каникулы 2026 года: даты отдыха школьников в Украине

До 1 сентября осталось совсем немного времени. Пока школьники пытаются ухватить последние мгновения летнего тепла, родители уже активно погружаются в школьные заботы.

Первый звонок прозвучит уже совсем скоро, а вместе с ним начнутся уроки, домашние задания и контрольные. Так когда же осенние каникулы 2026 года позволят школьникам сделать первый перерыв в учебе и немного отдохнуть — читай далее.

Когда будут осенние каникулы в школе 2026: ориентировочные даты

По предварительным планам, образовательный процесс в сезоне 2026/2027 будет иметь свои особенности. Родителям важно понимать, когда осенние каникулы в школе 2026 года смогут разгрузить учеников. Ориентировочно этот период придется на последнюю неделю октября — с 26 октября по 1 ноября.

Стоит отметить, что точные сроки, когда в октябре 2026 каникулы в школе начнутся именно в вашем регионе, могут варьироваться.

Согласно законодательству, каждое учреждение образования имеет право самостоятельно определять график отдыха.

Читать по теме Когда начнутся летние каникулы 2026 в Украине: в каком месяце заканчивается учебный год Как скоро можно будет отдохнуть после учебы?

Когда осенние каникулы в школах Украины: продолжительность и требования закона

Традиционно осенние каникулы в школе длятся одну календарную неделю. Правительство установило, что новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и продлится до конца июня 2027 года. Однако это не означает, что дети будут сидеть за партами весь июнь — это время часто отводится на экскурсии или итоговые мероприятия.

Выясняя, когда осенние каникулы в школах Украины будут официально объявлены, следует помнить о правиле 30 дней. Закон О полном общем среднем образовании требует, чтобы в течение года (за исключением летнего периода) школьники отдыхали не менее месяца.

Это позволяет гибко планировать график, учитывая даже планы на следующий сезон, например, когда осенние каникулы 2027 года.

Почему даты, когда осенние каникулы в Украине, могут меняться

Сейчас на формат обучения и отдыха больше всего влияет ситуация с безопасностью. Поскольку школы могут работать очно, дистанционно или в смешанном формате, график становится очень адаптивным.

Если ты планируешь семейные дела и хочешь знать наверняка, когда осенние каникулы в Украине начнутся в твоем городе, учитывай такие факторы:

Наличие и вместимость укрытий в школе;

Энергетическая ситуация в регионе;

Решение педагогического совета конкретной школы.

Итак, хотя большинство украинских школ ориентируются на конец октября, единой даты для всех не существует. Теперь ты знаешь приблизительные сроки, когда будут осенние каникулы в школе 2026, поэтому можешь постепенно готовиться к первому большому перерыву в учебе.

Ранее мы писали, что МОН обновило правила деления классов на группы: что изменится для украинских школ в 2026 году.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!