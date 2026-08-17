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Когда осенние каникулы 2026 года: даты отдыха школьников в Украине

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 августа 2026, 15:00 3 мин.
Когда осенние каникулы в школах Украины в 2026 году
Фото Pexels

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