Когда начнутся летние каникулы 2026 в Украине: в каком месяце заканчивается учебный год

Согласно постановлению Кабинета Министров и закону О полном общем среднем образовании, продолжительности и датах каникул определяются по общим рекомендациям МОН, однако окончательное решение остается за педагогическими советами каждой отдельной школы.
Читай в материале, когда украинские школьники смогут уйти на летний отдых в 2026 году.
Когда будут летние каникулы 2026
По предварительным планам, большинство школ Украины будут соблюдать стандартный календарь, однако могут быть некоторые изменения:
- 29 мая: в большинстве учебных заведений состоится праздник Последнего звонка. Это официальный день завершения занятий в классах.
- 1 июня — это фактическое начало летних каникул для большинства учащихся.
- Однако 30 июня 2026 года — это юридическая дата завершения учебного года.
До сих пор могут продолжаться дополнительные занятия для настраивания образовательных потерь, консультации, аттестация и подготовка к НМТ. По закону, учебный год должен длиться не менее 175 учебных дней, однако в период военного положения этот лимит может корректироваться.
На сроки начала каникул в 2026 году влияют следующие факторы:
- Если в течение зимы и весны школы были вынуждены идти на длительные перерывы из-за отключения света или тепла, обучение может быть продолжено на июнь.
- Педагогический совет каждого учреждения имеет право самостоятельно устанавливать даты каникул. Например, если школа отказалась от осенних или весенних каникул, летний отдых может начаться раньше.
- В прифронтовых регионах график обучения часто зависит от протоколов безопасности и возможности проводить занятия онлайн или в укрытиях.
Для выпускников 9-х и 11-х классы июнь традиционно останется периодом интенсивной работы. Основная сессия НМТ в 2026 году запланирована на май-июнь, поэтому для старшеклассников каникулы фактически начнутся после сдачи всех экзаменов.
Для учащихся младших и средних классов, не имеющих задолженностей по учебной программе, летний отдых будет длиться три месяца — до 31 августа 2026 года.
Раньше мы писали, когда будут весенние каникулы 2026 — читай в материале, когда можно будет отдохнуть от уроков.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!