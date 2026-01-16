Когда начнутся летние каникулы 2026 в Украине: в каком месяце заканчивается учебный год

Согласно постановлению Кабинета Министров и закону О полном общем среднем образовании, продолжительности и датах каникул определяются по общим рекомендациям МОН, однако окончательное решение остается за педагогическими советами каждой отдельной школы.

Читай в материале, когда украинские школьники смогут уйти на летний отдых в 2026 году.

Когда будут летние каникулы 2026

По предварительным планам, большинство школ Украины будут соблюдать стандартный календарь, однако могут быть некоторые изменения:

29 мая: в большинстве учебных заведений состоится праздник Последнего звонка. Это официальный день завершения занятий в классах.

1 июня — это фактическое начало летних каникул для большинства учащихся.

Однако 30 июня 2026 года — это юридическая дата завершения учебного года.

До сих пор могут продолжаться дополнительные занятия для настраивания образовательных потерь, консультации, аттестация и подготовка к НМТ. По закону, учебный год должен длиться не менее 175 учебных дней, однако в период военного положения этот лимит может корректироваться.

На сроки начала каникул в 2026 году влияют следующие факторы:

Если в течение зимы и весны школы были вынуждены идти на длительные перерывы из-за отключения света или тепла, обучение может быть продолжено на июнь.

Педагогический совет каждого учреждения имеет право самостоятельно устанавливать даты каникул. Например, если школа отказалась от осенних или весенних каникул, летний отдых может начаться раньше.

В прифронтовых регионах график обучения часто зависит от протоколов безопасности и возможности проводить занятия онлайн или в укрытиях.

Для выпускников 9-х и 11-х классы июнь традиционно останется периодом интенсивной работы. Основная сессия НМТ в 2026 году запланирована на май-июнь, поэтому для старшеклассников каникулы фактически начнутся после сдачи всех экзаменов.

Для учащихся младших и средних классов, не имеющих задолженностей по учебной программе, летний отдых будет длиться три месяца — до 31 августа 2026 года.

