Коли почнуться літні канікули 2026 в Україні: в якому місяці закінчується навчальний рік

Згідно з постановою Кабінету Міністрів та законом Про повну загальну середню освіту, тривалість та дати канікул визначаються за загальними рекомендаціями МОН, проте остаточне рішення залишається за педагогічними радами кожної окремої школи.

Читай в матеріалі, коли українські школярі зможуть піти на літній відпочинок у 2026 році.

Коли будуть літні канікули 2026

За попередніми планами, більшість шкіл України дотримуватимуться стандартного календаря, однак можуть бути деякі зміни:

29 травня: у більшості закладів освіти відбудеться свято Останнього дзвоника. Це офіційний день завершення занять у класах.

1 червня — це фактичний початок літніх канікул для більшості учнів.

Однак 30 червня 2026 — це юридична дата завершення навчального року.

До цього часу можуть тривати додаткові заняття для надолуження освітніх втрат, консультації, атестація та підготовка до НМТ. За законом навчальний рік має тривати не менше 175 навчальних днів, проте в період воєнного стану цей ліміт може коригуватися.

На терміни початку канікул у 2026 році впливають такі фактори:

Якщо протягом зими та весни школи були змушені йти на тривалі перерви через відключення світла чи тепла, навчання може бути продовжене на червень.

Педагогічна рада кожного закладу має право самостійно встановлювати дати канікул. Наприклад, якщо школа відмовилася від осінніх чи весняних канікул, літній відпочинок може початися раніше.

У прифронтових регіонах графік навчання часто залежить від безпекових протоколів та можливості проводити заняття онлайн чи в укриттях.

Для випускників 9-х та 11-х класи червень традиційно залишиться періодом інтенсивної роботи. Основна сесія НМТ у 2026 році запланована на травень-червень, тому для старшокласників канікули фактично розпочнуться лише після здачі всіх іспитів.

Для учнів молодших та середніх класів, які не мають заборгованостей за навчальною програмою, літній відпочинок триватиме стандартні три місяці — до 31 серпня 2026 року.

