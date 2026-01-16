Для тебе Освіта

Коли почнуться літні канікули 2026 в Україні: в якому місяці закінчується навчальний рік

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 16 Січня 2026, 16:30 2 хв.
коли літні канікули
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь