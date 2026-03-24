Штраф за пропуск школи: коли можуть покарати і на яку суму

Останнім часом серед батьків поширюється хвиля занепокоєння через новини про те, що за пропуск школи дитиною тепер каратимуть суворіше. Очільник Міносвіти Оксен Лісовий та представники Нацполіції роз’яснили, як саме відбуватиметься контроль за відвідуваністю та в яких випадках можливий штраф за пропуск в школі.

За словами Міністра освіти Оксена Лісового, держава планує жорсткіше відстежувати випадки, коли діти систематично не відвідують уроки. Мова не йде про поодинокий пропуск школи через сімейні обставини, а про системне порушення права дитини на освіту. Через пандемію та повномасштабне вторгнення механізми обліку працювали не на повну потужність, але зараз МОН синхронізує дії з поліцією.

Ми фіксуємо порушення права дитини на освіту, і далі з Ювенальною поліцією працюємо над причиною такого порушення, — сказав очільник МОН.

Як зазначила заступниця міністра Надія Кузьмичова, якщо дитина відсутня протягом тривалого часу, школа зобов’язана сигналізувати про це у Службу у справах дітей та Нацполіцію.

— На сьогодні ми говоримо про синхронізацію дії зі сторони Міносвіти і зі сторони Міністерства внутрішніх справ, зокрема Національної поліції, яка має відстежувати факт наявності дитини в закладі освіти. А за умов відсутності дитини протягом тривалого проміжку часу ми маємо сигналізувати про це як у Службу у справах дітей, так і Нацполіції, які мають докладати зусиль для того, щоб знайти дитину. Після цього, в залежності від причини, вмикаються ті або інші механізми відповідальності, — сказала заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

Коли нараховуються штрафи за пропуски в школі

Ювенальна Поліція України роз’яснює, що згідно з чинним законодавством, якщо учень не з’являється на заняттях протягом 10 робочих днів поспіль без поважних причин, заклад освіти позначає таку дитину як не охоплену навчанням.

Штраф за прогули в школі (згідно зі ст. 184 КУпАП) може бути накладений на батьків за невиконання обов’язків щодо виховання та навчання:

Перше порушення: від 850 до 1700 грн;

Повторне порушення протягом року: від 1700 до 5100 грн.

Крім того, освітній омбудсмен Надія Лещик пропонує ще більше посилити відповідальність, скоротивши термін допустимої відсутності без довідки з 10 до 5 днів.

Чи будуть карати за кожен день пропуску школи

Ювенальна Поліція України заспокоює батьків, що автоматичного накладення санкцій за кожну відсутність не буде. Поліція вмикається в процес лише тоді, коли:

Дитина зникла з освітнього процесу на тривалий час;

З батьками неможливо встановити зв’язок;

Є підозра, що умови в родині загрожують безпеці дитини.

Тому поодинокі пропуски в школі не стануть приводом для візиту правоохоронців, якщо батьки вчасно комунікують із закладом освіти.

Як правильно оформити пропуск школи , щоб не було проблем

Щоб уникнути проблем та довести, що пропуск школи є обґрунтованим, батьки мають надати:

Медичну довідку з лікувального закладу;

Або письмове пояснення (записку), написану в довільній формі одним із батьків.

Головне правило — тримати зв’язок із класним керівником та вчасно попереджати про причини відсутності дитини. Це допоможе уникнути потрапляння до списків не охоплених навчанням та гарантуватиме, що ніякі пропуски в школі штрафи не спричинять.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!