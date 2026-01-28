Таблиця переведення балів НМТ-2026 у рейтингову шкалу 100–200 балів з усіх предметів

НМТ 2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова сесія триватиме з 17 до 24 липня.

Саме за результатами національного мультипредметного тесту абітурієнти, які планують поступати в університети чи інші вищі навчальні заклади можуть оцінити свої шанси на успіх.

Отримані бали доведеться перевести у шкалу 100-200. Для цього оприлюднені спеціальні таблиці, якими вкрай легко користуватися.

Перераховуй свої результати з української мови, математики, історії України, іноземної мови, фізики, хімії, біології, географії та української літератури за шкалою 100-200 — Вікна публікують всі таблиці.

Таблиця переведення балів НМТ 2026

Щоб отримати попередні результати національного мультипредметного тесту 2026 року, переведи набрані за завдання бали у рейтингову шкалу від 100 до 200.

Прохідний бал у 2026 році становить 100, їх можна отримати за правильне виконання приблизно 5-8 завдань з кожного предмета.

Для кожного предмета використовується своя шкала переведення балів.

Таблиця переведення балів НМТ 2026 українська мова

Таблиця переведення балів НМТ 2026 математика

Історія України

Іноземна мова

Біологія

Фізика

Хімія

Географія

Українська література

Аналізуй отримані тобою результати за допомогою цих таблиць переведення балів національного мультипредметного тесту за шкалою 100-200 і дізнавайся свій підсумковий бал.

