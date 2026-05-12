Коли закінчиться навчальний рік в Україні 2026: орієнтовні дати останнього дзвоника

Завершення навчального року в Україні вже кілька років поспіль не має єдиної фіксованої дати для всіх регіонів. Безпекова ситуація, близькість до зони бойових дій та енергетичні виклики змушують кожну громаду самостійно визначати графік освітнього процесу. Проте існують загальні орієнтири, які дозволяють зрозуміти, коли буде останній дзвоник 2026.

Згідно з нормами законодавства та постановами Кабінету Міністрів (зокрема №1003), навчальний рік в Україні може тривати до 30 червня. Це крайня межа, встановлена для того, щоб школи мали можливість надолужити програму у разі тривалих блекаутів чи вимушених канікул.

Однак на практиці більшість закладів загальної середньої освіти планують завершити уроки раніше. Якщо освітня програма буде виконана в повному обсязі, то навчальний рік в Україні закінчиться стандартно — останні числа травня.

Орієнтовні дати: коли останній дзвоник 2026

Для більшості школярів свято завершення навчання традиційно припадає на кінець весни. Очікується, що останній дзвоник 2026 в Україні пролунає:

29 травня (п’ятниця) — для шкіл з п’ятиденним робочим тижнем;

30 травня (субота) — для закладів, які навчаються шість днів на тиждень.

Варто зауважити, що остаточне рішення приймає педагогічна рада кожної окремої школи, тому дати в різних містах чи навіть сусідніх закладах можуть відрізнятися на кілька днів.

Особливості для випускників 9-х та 11-х класів

Хоча останній дзвоник 2026 для всіх класів зазвичай проходить в один день, подальший графік у випускників значно відрізняється:

9 класи: Попри те, що закон передбачає проведення державної підсумкової атестації (ДПА), у 2026 році учні знову можуть бути звільнені від іспитів через воєнний стан. Це означає, що після урочистостей у кінці травня вони фактично йдуть на канікули або готуються до вступу в коледжі;

Для одинадцятикласників свято в травні є лише формальним завершенням уроків. Весь червень у них триватиме активна фаза — складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) для вступу до вищих навчальних закладів.

У студентів університетів та коледжів графік ще більш гнучкий. Лекційні заняття зазвичай завершуються у середині або наприкінці травня. Після цього розпочинається літня екзаменаційна сесія. Таким чином, навчальний рік для студентів триває весь червень, а в деяких випадках (залежно від практики чи специфіки факультету) — до початку липня.

