Вірші на останній дзвоник 2026 для 1 класу: найкращі тексти для шкільного свята

Зовсім скоро травень поставить крапку в навчальному році, першому в житті першокласників. Це був найвідповідальніший і найцікавіший рік у їхніх маленьких життях.

Але спочатку — Останній дзвоник. А яке ж свято без віршів? Найкраща добірка зворушливих і веселих віршів на Останній дзвоник для 1 класу — у нашому матеріалі.

Вірші для 1 класу на Останній дзвоник 2026

Ці вірші на останній дзвоник стануть у нагоді вчителям, які заздалегідь готують для свого класу свято. Вони можуть лягти в основу сценарію і надати Останньому дзвонику особливо урочистого та водночас веселого звучання.

Весело всміхається травень,

Бо скінчилась навчання пора

І зібралась на дзвоник останній

Вся весела шкільна дітвора.

Цей день у травні справді особливий,

Весна усіх вітає залюбки,

І учні всі сумні, але щасливі…

Увага всім! Тепер ми другокласники!

***

Дзвінок останній в небо лине,

А час так швидко-швидко плине.

Навчались цілий рік завзято

І ось сьогодні у нас свято.

Злетів, пробіг, пролетів час

І ніби вчора в перший клас

Несміло, боязко ішли.

Батьки за руку нас вели.

***

Ми найменші – та завзяті,

Енергійні першачки.

Звикли труднощі долати

І навчатись залюбки.

Відкривайте ширше двері,

Привітайте щиро нас.

Зустрічай шкільна родино,

Ми йдемо у другий клас!

***

Кмітливі сміливі первачки.

У школі ми не новачки

Знають всі усе про нас ,

Там, де шум, там перший клас.

Вірші для учнів 1 класу на Останній дзвоник 2026

Вірші для малечі сьогодні звучать особливо щиро й сучасно — адже навіть у дитячих рядках уже неможливо оминути тему війни.

Та попри тривогу, у цих віршах є головне — надія на мир і щасливе дитинство.

Вже давно прийшла весна.

Вже давно нас манить літо.

Подивись: яка краса!

Ми так хочем жити!

Хочем жити і навчатись

У мирній країні.

І радіти, й усміхатись!

Ні! Війні й руїні!

***

Українцями судилось народитись,

Отже, будемо сильні.

Будемо учитись, учитись, учитись

У новій школі і країні мирній.

***

Прочитали лиш Буквар,

Читачами стали.

Жде Шевченків наш “Кобзар”

З мудрими словами.

***

Зустрінемося дружньо восени,

Не дистанційно, а з букетами великими.

Нехай ніколи не буде в нас війни,

Буде усмішка вчительки з квітами.

***

Ми будемо навчатись, обіцяємо.

Вкраїнська школо, дверей не зачиняй!

Ми будемо великими, ми знаємо!

Героям слава! Ганьба ворогам!

Ну а після свята останнього дзвоника можна підбити підсумки та сміливо йти на канікули — відпочивати від розкладів, уроків і набиратися сил для нового навчального року.

А ще напередодні літа ми підготували побажання дітям на літні канікули від вчителя: щирі слова з гумором.

