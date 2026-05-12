Вірші на останній дзвоник 2026 для 1 класу: найкращі тексти для шкільного свята

Зовсім скоро травень поставить крапку в навчальному році, першому в житті першокласників. Це був найвідповідальніший і найцікавіший рік у їхніх маленьких життях.
Але спочатку — Останній дзвоник. А яке ж свято без віршів? Найкраща добірка зворушливих і веселих віршів на Останній дзвоник для 1 класу — у нашому матеріалі.
Вірші для 1 класу на Останній дзвоник 2026
Ці вірші на останній дзвоник стануть у нагоді вчителям, які заздалегідь готують для свого класу свято. Вони можуть лягти в основу сценарію і надати Останньому дзвонику особливо урочистого та водночас веселого звучання.
Весело всміхається травень,
Бо скінчилась навчання пора
І зібралась на дзвоник останній
Вся весела шкільна дітвора.
Цей день у травні справді особливий,
Весна усіх вітає залюбки,
І учні всі сумні, але щасливі…
Увага всім! Тепер ми другокласники!
***
Дзвінок останній в небо лине,
А час так швидко-швидко плине.
Навчались цілий рік завзято
І ось сьогодні у нас свято.
Злетів, пробіг, пролетів час
І ніби вчора в перший клас
Несміло, боязко ішли.
Батьки за руку нас вели.
***
Ми найменші – та завзяті,
Енергійні першачки.
Звикли труднощі долати
І навчатись залюбки.
Відкривайте ширше двері,
Привітайте щиро нас.
Зустрічай шкільна родино,
Ми йдемо у другий клас!
***
Кмітливі сміливі первачки.
У школі ми не новачки
Знають всі усе про нас ,
Там, де шум, там перший клас.
Вірші для учнів 1 класу на Останній дзвоник 2026
Вірші для малечі сьогодні звучать особливо щиро й сучасно — адже навіть у дитячих рядках уже неможливо оминути тему війни.
Та попри тривогу, у цих віршах є головне — надія на мир і щасливе дитинство.
Вже давно прийшла весна.
Вже давно нас манить літо.
Подивись: яка краса!
Ми так хочем жити!
Хочем жити і навчатись
У мирній країні.
І радіти, й усміхатись!
Ні! Війні й руїні!
***
Українцями судилось народитись,
Отже, будемо сильні.
Будемо учитись, учитись, учитись
У новій школі і країні мирній.
***
Прочитали лиш Буквар,
Читачами стали.
Жде Шевченків наш “Кобзар”
З мудрими словами.
***
Зустрінемося дружньо восени,
Не дистанційно, а з букетами великими.
Нехай ніколи не буде в нас війни,
Буде усмішка вчительки з квітами.
***
Ми будемо навчатись, обіцяємо.
Вкраїнська школо, дверей не зачиняй!
Ми будемо великими, ми знаємо!
Героям слава! Ганьба ворогам!
Ну а після свята останнього дзвоника можна підбити підсумки та сміливо йти на канікули — відпочивати від розкладів, уроків і набиратися сил для нового навчального року.
