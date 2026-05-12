Викрили за допомогою камери в залі: у Києві судять тренера за насильство над дівчатами

У столиці розпочався резонансний судовий розгляд справи стосовно 37-річного професійного спортсмена та засновника спортивної громадської організації. Дитячого тренера з бразильського джиу-джитсу звинувачують у серійному сексуальному насильстві над своїми 11-річними вихованками. Про це повідомили у пресслужбах Офісу Генерального прокурора та Національної поліції України.

Камери спостереження та особливий стан жертв

За матеріалами слідства, зловмисник роками використовував свою репутацію та довіру батьків для пошуку жертв. Він пропонував індивідуальні тренування, під час яких залишався з дітьми наодинці. Як зазначають у Нацполіції, кривдник діяв з особливою жорстокістю:

Чоловік не лише розбещував учениць, а й проти їхньої волі вступав з ними в інтимні стосунки безпосередньо в залі для тренувань. Обом дівчатам було по 11 років, зокрема, одна з них мала особливий стан здоров’я, через який не могла розповісти про те, що відбувалось.

Викрити педофіла вдалося завдяки випадковості — чергова спроба наруги була зафіксована прихованою камерою, встановленою у залі.

Злочини тривалістю у вісім років

Після того, як справа набула публічності, правоохоронці встановили ще одну потерпілу. Дівчина, яка наразі перебуває за кордоном, впізнала свого колишнього вчителя. Виявилося, що перші злочини він вчинив ще у 2017 році в Запоріжжі, де також знущався з 11-річної учениці.

В Офісі Генпрокурора підкреслюють, що фігурант маніпулював дітьми, користуючись їхньою вразливістю та нерозумінням ситуації:

Тренер запевняв, що в його діях немає нічого поганого, але переконував скоєне приховувати. Він цілеспрямовано використовував довіру дитини.

Позиція обвинувачення: жодних компромісів

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що держава наполягатиме на найсуворішому вироку. За його словами, статус тренера та довіра дітей є обтяжуючими обставинами:

Моя позиція як Генерального прокурора незмінна: за злочини проти неповнолітніх – максимальне покарання. Без винятків і без компромісів. Особливо коли кривдником є людина, якій дитина довіряла.

Наразі спортсмен перебуває під вартою. Попри беззаперечні відеодокази та свідчення двох жертв, підсудний своєї провини не визнає. Слідчі інкримінують йому:

ч. 6 ст. 152 КК України (зґвалтування малолітньої особи, вчинене повторно);

ч. 2 ст. 156 КК України (розпусні дії щодо малолітньої).

Згідно з санкціями цих статей, педагогу загрожує пожиттєве позбавлення волі. Судовий розгляд триває, правоохоронці продовжують перевіряти діяльність тренера на наявність інших можливих епізодів насильства за останні вісім років.

