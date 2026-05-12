Стрілянина у Світловодській міськраді: вогонь відкрив заступник мера

Робочий день у мерії Світловодська перетворився на справжній бойовик із пораненими та евакуацією. Сьогодні у приміщенні виконавчого комітету пролунали постріли, які спричинили паніку серед працівників та відвідувачів.

Стрілянина на Кіровоградщині: що відомо

Як повідомили представники Світловодської міської територіальної громади, винуватцем інциденту став перший заступник міського голови. Згідно з офіційною заявою, Сергій Савич застосував зброю безпосередньо в адміністративній будівлі.

— Сьогодні у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни. Внаслідок цих дій було поставлено під загрозу життя та здоров’я людей. Одна з осіб отримала поранення з травматичної зброї. Наразі потерпілому надається необхідна медична допомога, — зазначили у повідомленні.

Цьому передував напружений день: за свідченнями колег, Сергій Савич поводився вкрай агресивно та публічно погрожував секретарю міськради Максиму Бакуменку. Що найцікавіше — частину своїх емоційних випадів посадовець фіксував у прямих ефірах у власних соцмережах. Згодом ці погрози переросли у фізичне насилля і сталася стрілянина у Світловодській міській раді.

Читати на тему Стрілянина біля дитячого майданчика в Одесі: чи затримали порушника В Одесі нетверезий чоловік відкрив вогонь поруч із дитячим майданчиком.

Стрілянина у Світловодській міськраді: деталі від правоохоронців

На місце події миттєво прибули спецпризначенці та медики. Поліція Кіровоградської області підтвердила, що між посадовцями виник конфлікт, який закінчився застосуванням вогнепальної (попередньо травматичної) зброї.

— Попередньо відомо, що відбувся конфлікт між працівниками міськради, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів. Двоє осіб зазнали поранення, їх госпіталізували, — зазначають у поліції.

Секретар міськради Максим Бакуменко у коментарі для Суспільного підкреслив, що через стрілянину у міськраді довелося терміново евакуювати весь персонал установи. За його словами, поранення дістали двоє людей.

Наразі інцидент перебуває під прискіпливим контролем правоохоронних органів. Поліцейські вже затримали стрільця та проводять невідкладні слідчі дії на місці злочину.

Адміністрація громади наголошує на неприпустимості подібних дій:

— Застосування зброї в адміністративній будівлі, погрози та створення небезпеки для людей є абсолютно неприпустимими.

Очікується, що найближчим часом правоохоронці нададуть остаточну правову кваліфікацію діям, які вчинив Сергій Савич. Постраждалим надається необхідна допомога, а будівля мерії тимчасово залишається місцем проведення слідчих експериментів.

Раніше ми повідомляли подробиці теракту в Києві — читай в матеріалі деталі розслідування.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!