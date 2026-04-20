Теракт у Києві 18 квітня 2026 року: хронологія подій та офіційні дані про кількість жертв

Київ оговтується від кривавих подій 18 квітня 2026 року, коли в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина, що забрала життя семи людей. Служба безпеки України офіційно кваліфікувала напад як терористичний акт (ч. 3 ст. 258 ККУ).

Наразі досудове розслідування зосереджене не лише на постаті стрільця, якого ліквідували під час штурму, а й на діях патрульних поліцейських, чия поведінка в момент небезпеки спровокувала гучний скандал та кадрові зміни у верхівці Нацполіції.

Теракт в Києві 18 квітня: подробиці розслідування дій патрульної поліції

За даними слідства, події розпочалися з побутового конфлікту. 58-річний Дмитро Васильченков вистрілив у свого сусіда з травматичного пістолета, після чого повернувся до власної квартири, підпалив її та, озброївшись зареєстрованою вогнепальною зброєю, вирушив до місцевого супермаркету.

Там він відкрив вогонь по цивільних та захопив заручників. У результаті штурму підрозділом КОРД нападника було вбито.

Жертвами терориста стали семеро людей. Серед загиблих — відомий музикант гурту Друге Сонце Ігор Савченко. Трагедія також зруйнувала цілу родину: на місці загинув батько, у лікарні згодом померла сестра матері, яку спочатку помилково ідентифікували як дружину загиблого.

Сама мати 12-річного хлопчика наразі перебуває у вкрай важкому стані. Дитина також отримала вогнепальне поранення, проте її стан стабільний.

Загалом у лікарнях залишаються семеро постраждалих, четверо з яких — у реанімації. Крім того, медичну допомогу надали чотиримісячному немовляті, яке отруїлося чадним газом через пожежу, влаштовану стрільцем у будинку.

Дмитро Васильченков, уродженець Москви, з 1992 року служив в українських автомобільних військах. Після виходу на пенсію він певний час перебував у РФ, а у 2017 році оселився в Бахмуті. Правоохоронці зазначають, що погляди чоловіка були відверто антиукраїнськими та антисемітськими.

Критичне питання для слідства — як людина з нестабільним психічним станом змогла отримати медичну довідку (форма 127О) та продовжити дозвіл на зброю в грудні 2025 року.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вже доручив перевірити медичний заклад, що видав документи. Ця трагедія також поновила дискусію щодо права цивільних на самозахист; очільник МВС висловився за надання права на вогнепальну зброю для громадян, анонсувавши підготовку фінальної версії відповідного законопроєкту.

Паралельно з терактом Україна обговорює дії патрульних, які прибули на виклик. У мережі поширилося вірусне відео, на якому видно, як правоохоронці тікають після почутих пострілів, залишивши цивільних у небезпеці.

Внаслідок цього інциденту начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку, назвавши дії підлеглих недостойними офіцера. Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало справу за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції. Усі патрульні, причетні до епізоду, відсторонені від служби на час перевірки.

Міністр Клименко назвав поведінку патрульних соромом для всієї системи, водночас підкресливши, що ці поодинокі випадки не мають кидати тінь на роботу всього силового блоку, зокрема спецпризначенців КОРДу, які професійно ліквідували загрозу.

