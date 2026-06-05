Як зробити мохіто з бузини: покроковий рецепт та секрети збору

Сезон цвітіння бузини — це той короткий проміжок часу, коли природа дарує нам неймовірний аромат, який гріх не закатати у банку або не перетворити на прохолодний напій. Багато хто скептично ставиться до безалкогольних коктейлів, вважаючи їх просто солодким компотом.

Проте цей рецепт безалкогольного мохіто з бузини переконає навіть найбільших критиків. Напій виходить настільки ароматним, цитрусовим і свіжим, що стане вашим фаворитом до кінця літа.

Рецепт безалкогольного мохіто з бузини: інгредієнти та пропорції

Для приготування класичного домашнього напою на основі квітів тобі не знадобляться екзотичні складники. Все максимально просто і доступно. Якщо ти шукаєш ідеальний мохіто з бузини, орієнтуйся на об’єм трилітрового графіна або банки.

Тобі знадобиться:

Суцвіття бузини (свіжозібрані) — 5–7 великих грон;

Цукор — 200–250 г (залежно від ваших уподобань);

Лимонна кислота — 1 ч. ложка;

Лимон та апельсин — по 1 штуці;

М’ята — кілька гілочок для свіжості;

Вода — 3 літри.

Як зробити мохіто з бузини: покрокова інструкція

Процес приготування займає мінімум активного часу, але результат вражає.

Спершу потрібно закип’ятити воду, всипати в неї цукор та лимонну кислоту. Перемішуй до повного розчинення кристалів. Коли сироп закипить, додай підготовлені суцвіття бузини та одразу вимикай вогонь. Накрий каструлю кришкою і залиште її у спокої до повного охолодження. За цей час квіти віддадуть воді весь свій солодкий аромат.

Поки база настоюється, наріж лимон та апельсин кружальцями. М’яту добре промий під проточною водою та злегка розімніть пальцями, щоб вона почала пахнути активніше.

Охолоджений бузиновий настій процідіть через густе сито або марлю. Самі квіти нам більше не потрібні — їх можна викинути.

У графін або банку відправ цитрусові та м’яту, залийте їх процідженим соком. Мохіто з бузиною подавай в дуже холодному вигляді, тож обов’язково додай кубики льоду перед тим, як пригощати гостей.

Мохіто з цвіту бузини: головні поради щодо збору сировини

Смак напою напряму залежить від якості квітів.

Щоб твій мохіто з цвіту бузини вдався на славу, дотримуйтеся кількох золотих правил збору:

Ніколи не збирай квіти поблизу доріг чи промислових зон. Шукайте кущі в глибині садів або в чистих лісосмугах;

Найкраще збирати бузину в сонячний посушливий ранок. Квітки мають бути повністю розкритими, без ознак в’янення чи коричневих плям;

Свіжа бузина повинна мати приємний, солодкувато-квітковий запах. Якщо ви відчуваєте сторонні нотки — краще таку сировину не брати.

Використовуй квіти якомога швидше після збору, поки вони не втратили свій пилок, адже саме в ньому криється той самий секретний інгредієнт смаку.

Домашнє мохіто з бузини — це не просто напій, це справжній порятунок у спеку, який сподобається і дітям, і дорослим.

Читай також: як готувати варення з бузку.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!