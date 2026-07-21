Тримав за лапи і бив об стіни: в Одесі розслідують жорстоке вбивство кота

В Одесі чоловік жорстоко вбив кота, вдаряючи ним об стіни будинку. Це сталося 20 липня на одній із вулиць у Хаджибейському районі, повідомляють у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області. Особу зловмисника вже встановлено.

Жорстоке вбивство кота в Одесі: яке покарання передбачено

Чоловік вбив кота, бо, за його словами, тварина випала з 6-го поверху його квартири і нібито страждала. Про жорстоке поводження з твариною правоохоронцям повідомила місцева жінка, а вже на місці сусіди живодера розповіли подробиці цієї жахливої ситуації. За їхніми словами, чоловік тримав кота за лапи і бив об стіни багатоповерхового будинку, а після смерті тварини — викинув її тіло у смітник.

За даними поліції, злочин скоїв 39-річний мешканець Хаджибейського району. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ознаками ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Чоловіка тепер можуть позбавити волі на строк до восьми років.

Тіло вбитого кота передали на судово-ветеринарну експертизу. Питання щодо повідомлення про підозру вирішуватиметься вже після проведення слідства та встановлення всіх обставин цієї події.

Раніше повідомлялося, що у Києві господар залишив собаку на розпеченому балконі, тварина не вижила.

Фото: Нацполіція

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!