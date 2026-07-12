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Безлад у домі та поведінка тварин: ветеринари розповіли про несподіваний зв’язок

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Липня 2026, 19:00 3 хв.
Чому хаос у домі небезпечний для котів і собак
Фото Pexels

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