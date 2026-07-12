Стиль життя

Вчені знайшли можливу причину загибелі клітин мозку при хворобі Альцгеймера

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Липня 2026, 12:00 3 хв.
Як гинуть клітини мозку при Альцгеймері: вчені зробили важливе відкриття
Фото Pexels

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