Названо 6 найкрасивіших міст Європи: Единбург став абсолютним лідером

Що робить місто ідеальним? Звісно, зручний транспорт, велика кількість парків та смачна їжа мають значення. Проте, коли до функціональності додається приголомшлива краса, таке місце стає справжнім магнітом для мандрівників.

Відоме видання Time Out провело масштабне дослідження, опитавши понад 24 000 людей по всьому світу, щоб з’ясувати, які ж мегаполіси їхні мешканці вважають найбільш привабливими.

Шотландський тріумф Единбурга

Абсолютним фаворитом серед європейських міст став Единбург. Цілих 84% місцевих жителів без вагань назвали свою столицю красивою. Редакторка подорожей Time Out Грейс Бірд пояснює такий успіх унікальним архітектурним контрастом. За її словами, поєднання суворих середньовічних провулків Старого міста з елегантними георгіанськими кварталами та готичними шпилями робить Единбург ідеальним місцем для піших прогулянок.

Хоча в глобальний список потрапили такі велетні, як Кейптаун зі своїми природними ландшафтами чи Чикаго з панорамами озера Мічиган, саме Європа стала лідером за кількістю естетичних локацій.

Другу сходинку в європейському чарті посів сонячний Лісабон (74% голосів). Місто пагорбів, океанського бризу та мальовничих трамвайчиків продовжує підкорювати серця. Третім став Париж (68%), де класична османівська архітектура вже багато десятиліть залишається еталоном розкоші та елегантності.

Повний список найкрасивіших міст Європи виглядає так:

Единбург Лісабон Париж Стокгольм Порту Рига

Бюджетні альтернативи для літньої відпустки

Окрім візуальної насолоди, експерти також радять звернути увагу на фінансову вигоду. Якщо ти плануєш подорож цього літа, фахівці виділяють три напрямки, де ціни суттєво впали.

Болгарія стала доступнішою в середньому на 60 фунтів стерлінгів з особи. Чорногорія, яку часто називають балканською перлиною, знизила вартість відпочинку приблизно на 53 фунти. Туреччина також увійшла до цього списку — відпочинок там став дешевшим на 35 фунтів, при цьому країна продовжує вабити туристів не лише сервісом, а й фантастичною архітектурою та культурою.

Отже, якщо ти шукаєш натхнення для наступної мандрівки, Единбург чекає на вас зі своїми величними краєвидами, а бюджетні Болгарія чи Чорногорія допоможуть зробити відпустку не лише красивою, а й вигідною.

Якщо ж мрієш про зовсім іншу атмосферу, зверни увагу на В’єтнам. Дізнайся, які локації варто відвідати, коли найкраще планувати подорож і що обов’язково побачити під час відпустки.

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