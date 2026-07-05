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Названо 6 найкрасивіших міст Європи: Единбург став абсолютним лідером

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Липня 2026, 16:00 2 хв.
Единбург названо найкрасивішим містом Європи
Фото Pexels

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