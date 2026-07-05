Стиль життя Свята

Цілодобово боронять рубежі: в Україні відзначають День Військово-морських сил

Богдана Макалюк, журналістка сайту 05 Липня 2026, 11:01 3 хв.
Фото до: День Військово-морських сил України: все про підрозділ та вітання зі святом
Фото Міністерство оборони України

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