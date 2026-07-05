Українські воїни — сильні та непереможні. Вони захищають Батьківщину ціною свого життя на землі, в небі та на морі. Сьогодні, 5 липня, в Україні відзначають День Військово-морських сил України.

Що роблять ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ призначені для захисту суверенітету і державних інтересів України на морі.

Вони мають знищувати ВМС ворога та сприяти Сухопутним військам ЗСУ у знищенні ворога на морському напрямку. Нині ми бачимо, як українські військові ВМС відважно справляються з поставленими завданнями.

Хто входить до складу ВМС ЗСУ

Військово-Морські сили України складаються з кількох підрозділів, а саме з: надводних сил, підводних сил, морської авіації та берегової оборони (Морська піхота, Берегові ракетно-артилерійські війська).

Цілодобово боронять рубежі: в Україні відзначають День Військово-морських сил / 9 Фотографій

Привітання з Днем ВМС ЗСУ

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа уже оприлюднив привітання з Днем Військово-морських сил.

Віце-адмірал наголосив, що Україна була, є і завжди буде морською державою. — Доводимо це не просто словами, а силою зброї та характеру. Від перших днів формування і до сьогоднішніх високотехнологічних рішень пройдено колосальний шлях. Зараз ми впевнено розбудовуємо український флот нового типу – сучасний, швидкий та інноваційний, — зазначив Олексій Неїжпапа. Командувач Військово-морських сил переконаний: сьогодні ВМС – це потужний і єдиний механізм, де кожен на своєму місці наближає перемогу. — Українські військові моряки роблять усе можливе, щоб море знову стало безпечним, а зерновий коридор продовжував функціонувати. Берегові ракетні війська та артилерія доводять свою нищівну влучність, безжально випалюючи противника. Мужні воїни морської піхоти сталевою стіною стоять на найгарячіших ділянках фронту. Їхня стійкість ламає плани ворога, а гасло Вірні завжди підтверджується в кожному бою, — продовжує Олексій Неїжпапа. Безпілотні системи, додає командувач ВМС, просто зараз пишуть нову історію і змінюють хід цієї війни. Морська авіація підкорює небо та влучно знищує ворожі цілі. Водолази та спецпризначенці виконують надскладні завдання, які часто залишаються непомітними для загалу. Окрема заслуга у наших успіхах, переконаний віце-адмірал, належить міцному тилу: підрозділам забезпечення та всім, хто навчає і готує майбутніх професіоналів. — Панове адмірали та генерали, офіцери, старшини та сержанти, матроси! Дякую за службу, вірність присязі та безкомпромісну боротьбу за Україну. Пишаюся кожним та кожною. Гордий бути з вами в одному строю! — повідомив Олексій Неїжпапа. Командувач ВМС також подякував: родинам військовослужбовців — за віру та підтримку;

волонтерам і міжнародним партнерам, зокрема Коаліції морських спроможностей, — за допомогу в розбудові флоту. — Пам’ятаємо всіх героїв, які віддали життя за незалежність України у війні проти російського агресора. Вічна шана полеглим. Слава Військово-Морським Силам! Слава Україні! — зазначив Олексій Неїжпапа.

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