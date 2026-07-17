Стиль життя Їжа та рецепти

Чи можна їсти сиру кукурудзу і що це: суперфуд чи небезпечний експеримент

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Липня 2026, 18:00 3 хв.
чи можна їсти сиру кукурудзу
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь