Як правильно варити кукурудзу: м’які та смачні качани прямісінько з дитинства

Різноманітні готелі, білий пісок, лазурний берег та делікатеси з усього світу — усе це аж ніяк не замінить той відпочинок, коли тебе батьки вперше повезли до моря. І ти згадуєш ті чарівні крики чайок, які переплелися з вигуками продавців про гарячу кукурудзу.

І якщо фізично вирушити у місце своїх найтепліших літніх спогадів поки непросто, то нагадати собі той унікальний смак простої страви все ж можна.

Варто лише дотримуватися кількох рекомендацій — і ти вже маєш машину часу у вигляді вареної кукурудзи та уявляєш, що ти, шестирічна, сидиш десь на березі моря, і все напрочуд добре.

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Як правильно варити кукурудзу, щоб вона була м’якою

Для того, щоб насолодитися неймовірним смаком з дитинства, потрібно вдало вибрати кукурудзу для варіння.

Для того, щоб страва була соковитою, зерна мають бути світло-жовтими, мʼякими та легко продавлюватися.

А ось кукурудза жовтого кольору з ямочками на зернятах не підійде.

Спочатку варто помити кукурудзу під проточною водою та очистити її від волокон, а також зайвих та брудних листків. Також потрібно замочити качани у холодній воді на одну чи дві години, щоб пришвидшити сам процес варіння. Після цього необхідно розрізати кукурудзу на дві чи навіть три рівні частини, якщо вона завелика та не вміщається в каструлю. Потім можна відправляти качани у киплячу воду та зменшити вогонь. У такому стані молода кукурудза буде варитись близько півгодини, а зріла — понад дві години. Для мʼякості смаку у воду додай трохи цукру та вершкового масла. А ось сіль варто додавати уже за кілька хвилин до повного приготування. Щоб зрозуміти, чи варто вимикати вогонь, можна відділити одне зернятко та спробувати його розкусити. Якщо воно м’яке, то страва готова. Тоді потрібно додати трохи солі та проварити ще кілька хвилин. На завершення необхідно злити воду, щільно накрити каструлю кришкою та обгорнути її рушником, щоб кукурудза стала ще більш ніжною на смак. Перед тим, як подавати кукурудзу, її потрібно повністю очистити від залишків листя, добре змастити вершковим маслом та за бажанням додати ще трохи солі.

Як довго варити кукурудзу

Молода кукурудза вариться впродовж 15-20 хвилин після закипання води. Для кращого смаку після відварювання кукурудзу краще залишити в теплій воді на 30-40 хвилин.

Стара кукурудза вариться значно довше. Їй потрібно щонайменше 40 хвилин після закипання води. Найбільш перезрілі качани можуть варитися 1,5 години після закипання води. Готовність старої кукурудзи можна перевіряти виделкою чи зубочисткою.

Кормова кукурудза вариться найдовше. Щоб зварити її потрібно 3-4 години.

Як варити кукурудзу в мультиварці

Щоб зварити кукурудзу в мультиварці, потрібно зовсім небагато зусиль та часу. Розріж кукурудзу на шматки, які помістяться в мультиварку. Залий водою, зверху поклади листя та увімкни режим Варіння на пару, Суп чи Борщ. Молоду кукурудзу вари так протягом 15-20 хвилин. А стару — 40-60 хвилин.

Особливі гурмани можуть спробувати також посипати кукурудзу тертим пармезаном та на кілька хвилин відправити запікатись у духовці. Проте у цьому випадку варто бути уважними, щоб страва не підгоріла.

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