Как правильно варить кукурузу: мягкие и вкусные качаны прямо с детства

Разнообразные отели, белый песок, лазурный берег и деликатесы со всего мира — все это отнюдь не заменит тот отдых, когда тебя родители впервые отвезли к морю. И ты вспоминаешь те волшебные крики чаек, которые переплелись с криками продавцов о горячей кукурузе.
И если физически отправиться в место своих теплых летних воспоминаний пока проблематично, то напомнить себе тот уникальный вкус простого блюда все же можно.
Стоит только придерживаться нескольких рекомендаций — и у тебя уже есть машина времени в виде вареной кукурузы, и ты представляешь, что ты, шестилетняя, сидишь где-то там, на берегу моря, и все удивительно хорошо.
Для того чтобы насладиться невероятным вкусом с детства, нужно удачно выбрать кукурузу для варки.
Для того чтобы блюдо было сочным, зерна должны быть светло-желтыми, мягкими и легко продавливаться.
Для того чтобы блюдо было сочным, зерна должны быть светло-желтыми, мягкими и легко продавливаться.
А вот кукуруза желтого цвета с ямочками на зернышках не подойдет.
Молодая кукуруза варится 15-20 минут после закипания воды. Для лучшего вкуса после отварки кукурузу лучше оставить в теплой воде на 30-40 минут.
Старая кукуруза варится гораздо дольше. Ей нужно не менее 40 минут после закипания воды. Самые перезревшие початки могут вариться 1,5 часа после закипания воды. Готовность старой кукурузы можно проверять вилкой или зубочисткой.
Кормовая кукуруза варится дольше всего. Чтобы сварить ее, нужно 3-4 часа.
Чтобы сварить кукурузу в мультиварке, нужно совсем немного усилий и времени. Разрежь кукурузу на части, которые поместятся в мультиварку. Залей водой, сверху положи листья и включи режим Варка на пару, Суп или Борщ. Молодую кукурузу вари так в течение 15-20 минут. А старую — 40-60 минут.
Особые гурманы могут попытаться посыпать кукурузу тертым пармезаном и на пару минут отправить запекаться в духовку. Однако в этом случае следует быть внимательными, чтобы блюдо не подгорело.
А если ты очень скучаешь по тем крикам продавцов на пляже о сочных морепродуктах, читай, как вкусно приготовить креветки у себя дома.
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