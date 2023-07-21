Как приготовить кукурузу в микроволновке: пошаговая инструкция

Вареная кукуруза — настоящий вкус детства. Это блюдо поднимает настроение в самый тяжелый и хмурый день. При этом, его можно быстро и легко приготовить в микроволновке.

Как приготовить кукурузу в микроволновке и что для этого нужно — читай в материале.

Как приготовить кукурузу в микроволновке, и сколько времени на это уйдет

Для начала тебе нужно почистить кукурузу, помыть ее и вытереть бумажным полотенцем. Потом поставь кукурузу на тарелку и готовь молодые качаны 3-6 минут (зависит от размеров). На время приготовления также влияет мощность микроволновой печи.

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Кукуруза в микроволновке: как и чем ее приправлять

Чаще всего кукурузу приправляют солью, маслом и перцем. Но можно использовать и необычные варианты. Например:

чесночную соль;

паприку;

тертый пармезан;

чили и лайм;

хлопья или острый соус.

Кукуруза в микроволновке: рецепт приготовления в пакете

Ингредиенты:

кукуруза;

специи и соль по вкусу;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Возьми пакет или рукав для запекания. Завяжи его с одной стороны, положи внутрь початок кукурузы. Влей чуть-чуть воды, завяжи пакет с противоположной стороны. Проколи пакет зубочисткой в нескольких местах, чтобы он не взорвался за время приготовления и чтобы пар выходил. Отправь кукурузу в пакете в микроволновку на 5 минут при максимальной мощности. Спустя это время извлеки кукурузу из микроволновки, аккуратно разрежь пакет, стараясь не обжечься паром, смажь початок кусочком сливочного масла, посыпь солью и наслаждайся.

Кукуруза в собственном соку: рецепт пошагового приготовления

Ингредиенты:

1-2 кукурузен;

10 г сливочного масла;

соль.

Способ приготовления:

Отрежь хвостик и кончик основания, сними пару верхних листов (но не слишком много). Положи ее на тарелку и поставь в микроволновую печь. Установи максимальную мощность и таймер на 5 минут. После этого аккуратно очисти от листьев, смажь сливочным маслом и посоли по вкусу.

Кукуруза с чесноком и майонезом: рецепт

Ингредиенты:

2-3 початка кукурузы;

30-60 г майонеза;

1 зубчик чеснока;

соль.

Способ приготовления:

Для соуса смешай майонез, соль и чеснок, пропущенный через пресс. Смажь им початки. Положи кукурузу в посуду для микроволновки и накрой крышкой. Установи максимальную мощность и таймер на 6 минут.

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