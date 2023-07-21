Как приготовить кукурузу в микроволновке: пошаговая инструкция

Вареная кукуруза — настоящий вкус детства. Это блюдо поднимает настроение в самый тяжелый и хмурый день. При этом, его можно быстро и легко приготовить в микроволновке.
Как приготовить кукурузу в микроволновке и что для этого нужно — читай в материале.
Для начала тебе нужно почистить кукурузу, помыть ее и вытереть бумажным полотенцем. Потом поставь кукурузу на тарелку и готовь молодые качаны 3-6 минут (зависит от размеров). На время приготовления также влияет мощность микроволновой печи.
Чаще всего кукурузу приправляют солью, маслом и перцем. Но можно использовать и необычные варианты. Например:
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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