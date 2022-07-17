И в панировке, и на гриле, и в духовке: десять способов вкусно приготовить креветки у себя дома

А ты знаешь, что креветки содержат большое количество витамина А, кальция, калия и фосфора? И это далеко не полный список полезных свойств этих даров моря.
Их жарят, варят, запекают, грилят, а также добавляют в самые разные блюда. Мы собрали для тебя десять способов вкусно приготовить креветки.
Креветки можно использовать для приготовления особого блюда в японской кухне. Читай рецепт суши в домашних условиях.
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