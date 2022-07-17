И в панировке, и на гриле, и в духовке: десять способов вкусно приготовить креветки у себя дома

А ты знаешь, что креветки содержат большое количество витамина А, кальция, калия и фосфора? И это далеко не полный список полезных свойств этих даров моря.

Их жарят, варят, запекают, грилят, а также добавляют в самые разные блюда. Мы собрали для тебя десять способов вкусно приготовить креветки.

Салат с креветками — рецепт

Ингредиенты

500 г креветок

1 ч.л. смеси перцев

щепотка поваренной соли

2 зубчика чеснока

2 ст.л. сливочного масла

пучок салата

3 помидора

3 небольших огурца

2 авокадо

половина красной луковицы

200 г свежей или консервированной кукурузы

3 ст.л. лимонного сока

кинза

3 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. морской соли

Способ приготовления

Разогрей сковороду со сливочным маслом. Помой и почисти креветки. Выложи их на сковороду и посыпь сверху перцем, солью и давленным чесноком. Перемешай. Жарь на среднем огне до прозрачности. Нарежь крупными кусками салат, помидоры и огурец, авокадо и лук. Все высыпь в миску вместе с креветками. Добавь кукурузу. В маленькой миске смешай лимонный сок, мелко нарезанную кинзу и оливковое масло. Посыпь морской солью, черным перцем или другими специями. Перемешай и полей салат.

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Ризотто с креветками — рецепт

Ингредиенты

30 г сливочного масла

400-500 г креветок

соль, перец по своему вкусу

половина луковицы

2 зубчика чеснока

85 мл сухого белого вина

270 г риса

750 мл куриного бульона

250 мл молока комнатной температуры

40 г пармезана

150 г замороженного горошка

Способ приготовления

Разогрей 10 г масла на сковороде на среднем огне, выложи туда очищенные креветки. Посоли и поперчи. Жарь полторы минуты, потом переверни и готовь еще минутку. Переложи креветки в тарелку. Очисти и мелко нарежь лук и чеснок. Добавь немного масла и обжарь все в той же сковородке. Добавь вино и доведи до кипения. Туши овощи, пока запах алкоголя не выветрится. Высыпь рис на сковороду и перемешивай полминуты. Долей куриный бульон и доведи до кипения на слабом огне. Добавь молоко, перемешай все и готовь три минуты. Еще раз перемешай и оставь еще на две минуты. Натри пармезан и высыпь сверху на рис вместе с горошком. Посоли, поперчи, сверху выложи креветки и сбрызни маслом. Сними ризотто с огня.

Паста с креветками в сливочном соусе — рецепт

Ингредиенты

2,5 ч.л. соли

400 г спагетти

500 г креветок

перец и паприка по своему вкусу

2 ст.л. сливочного масла

1 ст.л. оливкового масла

половина луковицы

1 зубчик чеснока

130 мл белого вина

300 г сливок

200 г пармезана

3 веточки петрушки

Способ приготовления

В кастрюлю налей воду, посоли и доведи до кипения. Вари спагетти до состояния аль-денте 8–10 минут. Слей воду, но промывать макароны не нужно. Очисти креветки, посоли их и поперчи. На большой сковороде разогрей сливочное масло и жарь креветки две минуты на среднем огне. Затем переверни их и готовь еще две минуты до прозрачности. Выложи на тарелку. В той же сковороде разогрей оливковое масло на среднем огне. Порезанный лук обжарь до золотистого цвета. Нарежь чеснок и добавь в сковороду. Прожарь еще минутку. Залей овощи вином и туши на медленном огне до выветривания запаха алкоголя. Добавь сливки, доведи до кипения и вари две минуты. Высыпь в сковороду сыр и перемешай. Полей спагетти соусом и посыпь сверху пармезаном и мелко нарезанной петрушкой.

Креветки на гриле — рецепт

Ингредиенты

500 г креветок

1 ст.л. оливкового масла

3 ст.л. лимонного сока

чили и соль по своему вкусу

Способ приготовления

Сделай маринад для креветок: смешай оливковое масло и лимонный сок. Добавь чили и соль. Помести креветки в маринад на несколько минут. Обжарь креветки на гриле по 2-3 минуты с каждой стороны.

Вареные креветки к пиву — рецепт

Ингредиенты

500 г креветок

лавровый лист

чеснок

укроп

соль, перец по своему вкусу

Способ приготовления

Налей воду в кастрюлю. Добавь перец, лавровый лист, укроп и чеснок. Доведи до кипения и провари воду десять минут. Вкинь в воду креветки, посоли и вари еще 5-7 минут.

Креветки с овощами — рецепт

Ингредиенты

500 г креветок

1 ст.л. оливкового масла

1 зубчик чеснока

брокколи

стручки зеленого гороха

130 мл белого вина

2 ст.л. сока лайма

соль, перец и другие специи по своему вкусу

Способ приготовления

Разогрей большую сковороду или вок с маслом и измельченным чесноком. Выложи на сковороду брокколи и горох, а через 1-2 минуты добавь креветки. Увеличь огонь и жарь 2-3 минуты, постоянно помешивая. Добавь соль, перец, специи и белое вино. Убавь огонь и готовь блюдо еще 5-8 минут, пока овощи не размякнут. Перед подачей сбрызни блюдо соком лайма.

Креветки в соусе чемичури — рецепт

Ингредиенты

500 г креветок

1 пучок петрушки

25 мл оливкового масла

1 зубчик чеснока

зелень рубленая

перец чили красный

половина ч.л. лимонной цедры

1 ч. л. соли

полторы ч.л. виновного белого уксуса

3 ст.л. сахара

Способ приготовления

Очень мелко нарежь зелень и чеснок. Можно даже прокрутить в блендере. Смешай зелень с другими ингредиентами и оливковым маслом. Дай соусу настояться несколько часов. Смешай в миске очищенные креветки с соусом и обжарь на гриле по две минуты с каждой стороны. Укрась блюдо остатками соуса.

Глазированные креветки на гриле — рецепт

Ингредиенты

500 г креветок

3 ст.л. оливкового масла

4 ст.л. меда

3 ст.л. соевого уксуса

3 ст.л. уксуса

1 зубчик чеснока

соль и перец по своему вкусу

Способ приготовления

Приготовь маринад: смешай оливковое масло, мед, соевый соус, уксус, рубленый чеснок, соль и перец. Вымочи креветки в маринаде и поставь на час в холодильник. Обжарь креветки на гриле по 3-4 минуты с каждой стороны. Можешь дополнительно полить маринадом для большей глазировки.

Креветки в панировке — рецепт

Ингредиенты

500 г креветок

1 яйцо

1 стакан муки

измельченные сухари

Способ приготовления

Разложи сухари, муку и взбитое яйцо в три отдельные миски. Очищенные креветки поочередно помещай в каждую из лоханок. После этого сухари немного прижми полотенцем. Обжарь креветки на сковороде до готовности.

Креветки в духовке — рецепт

Ингредиенты

500 г креветок

соль, перец по своему вкусу

1 зубчик чеснока

30 г сливочного масла

Способ приготовления

Разогрей духовку до 180°C. Противень застели пергаментом и разложи на нем креветки. Посыпь солью и перцем. Поставь блюдо в духовку примерно на 7-10 минут. Вода должна испариться, а креветки подрумяниться. Достань противень из духовки, разбросай кусочки чеснока и сливочного масла. Снова поставь противень в духовку еще на 3-4 минуты, пока масло не растает.

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